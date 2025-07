'Ele disse que ia me matar', relatou vítima que levou mais de 60 socos do namorado em Natal

Mulher é agredida com mais de 60 socos por namorado em Natal A mulher de 35 anos que foi agredida com mais de 60 socos pelo namorado dentro do elevador do prédio onde mora em Ponta Negra, na Zona Sul de Natal, relatou que o homem disse que iria matá-la. A informação está em um bilhete que a vítima escreveu para os policiais de plantão que foram ao hospital, por não conseguir falar. Ela teve múltiplas fraturas no rosto e no maxilar e deve ser submetida a uma cirurgia. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp O ex-jogador de basquete Igor Eduardo Cabral, de 29 anos, foi preso em flagrante e teve a detenção transformada em prisão preventiva após passar por audiência de custódia. Segundo a polícia, ele vai responder por tentativa de feminicídio. Ainda no bilhete, a mulher relatou que permaneceu no elevador porque sabia que seria agredida pelo homem. "Eu sabia que ele ia me bater. Então, não sai do elevador. Ele começou a me bater e disse que ia me matar", escreveu. Bilhete escrito por vítima de agressões em Natal. Cedida O crime aconteceu no último sábado (26) por voltas das 16h e foi registrado pela câmera do elevador do condomínio. O vídeo mostra o casal discutindo e, quando a porta do elevador se fecha, Igor parte pra cima da vítima e começa a desferir socos contra ela. É possível perceber que ele dá pelo menos 60 socos. A mulher ficou com o rosto completamente ensanguentado. De acordo com uma amiga da vítima - que pediu para não ser identificada, o segurança do condomínio que via as imagens da agressão pela câmera do elevador acionou a Polícia Militar. Quando o elevador chegou no térreo o agressor foi contido pelos moradores e preso em seguida. A vítima foi levada para o Hospital Walfredo Gurgel. Ainda de acordo com a amiga da vítima, a discussão começou porque o homem teve uma crise de ciúmes. Discussão do casal começou na piscina Testemunhas informaram que a discussão entre o casal começou ainda na área comum do residencial e que o homem jogou um aparelho celular na piscina. Vizinha da vítima, a moradora Iranilda Oliveira conta que estava com a família na churrasqueira do condomínio comemorando o aniversário de uma neta, quando presenciou o fato. "Esse casal chegou, ficou um pouco distante da gente, nós na churrasqueira e eles lá na piscina. Só que começou uma discussão, a gente não sabia o que estavam discutindo. De repente a gente observou na hora que ele pegou o celular e jogou dentro da piscina. Pronto, aí ele ela já se levantou e ele saiu atrás. E a gente não acompanhou", contou a moradora à Inter TV Cabugi. Como denunciar Saiba como denunciar casos de violência contra a mulher: Polícia Miliar - telefone: 190. É quem atende as vítimas em situações emergenciais. Polícia Civil - telefone: 181 Central de Atendimento à Mulher - telefone: 180. Além de receber denúncias de violações contra as mulheres, a central encaminha o conteúdo dos relatos aos órgãos competentes e monitora o andamento dos processos. O serviço também pode orientar mulheres em situação de violência, direcionando-as para os serviços especializados da rede de atendimento. Mulher é agredida com mais de 60 socos por namorado em Natal Reprodução Violência contra mulher: como pedir ajudasource https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/07/29/ele-disse-que-ia-me-matar-relatou-vitima-que-levou-mais-de-60-socos-do-namorado-em-natal.ghtml