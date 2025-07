Quem é o ex-jogador de basquete preso por agredir namorada com 60 socos

Mulher é agredida com mais de 60 socos pelo namorado em Natal O natalense Igor Eduardo Pereira Cabral, de 29 anos, preso após agredir a namorada com mais de 60 socos dentro de um elevador, é estudante, ex-jogador de basquete e pai, além de ter um histórico de briga. O caso ocorreu no fim de semana em um condomínio em Ponta Negra, na Zona Sul de Natal. Igor teve a prisão preventiva determinada em audiência de custódia e vai responder à Justiça pelo crime de tentativa de feminicídio. Câmeras de segurança do elevador registraram o ocorrido. (veja vídeo) 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp O caso aconteceu no último sábado (26), por voltas das 16h e o homem foi preso em flagrante. A mulher de 35 anos sofreu múltiplas fraturas no rosto e no maxilar. A advogada Caroline Mafra, que atua na defesa da vítima, confirmou que ela vai precisar por uma cirurgia para reconstrução dos ossos da face. “Foram múltiplas fraturas no rosto, sem falar, claro, nas marcas psicológicas que ficam depois de uma situação tão vioenta como essa”, disse. O g1 procurou a defesa de Igor Cabral, mas não teve as ligações atendidas até a última atualização desta reportagem. Igor Cabral foi filmado espancando a namorada dentro de elevador em Natal Reprodução/Redes sociais O nome de Igor consta nos registros da Liga Nacional de Basquete. Em 2014, ele jogava em um time de basquete 3x3 no Rio de Janeiro que ganhou um torneio sub-18 e representou o Brasil nos Jogos Olímpicos da Juventude em Nanjing, na China. Igor foi federado e jogou por clubes do Rio de Janeiro e no Rio Grande do Norte, mas nunca foi convocado pela Seleção Brasileira em uma competição oficial, nem fez parte de qualquer projeto da Seleção Brasileira, segundo a Confederação Brasileira de Basquete. Nas redes sociais, é possível encontrar registros de participação dele em competições amadoras. Em depoimento na delegacia, após o crime, Igor alegou que tem síndrome do espectro autista e claustrofobia. Questionado pela polícia, ele disse que nunca foi preso ou processado anteriormente. Ele é estudante do curso de ciências contábeis. A polícia encontrou boletins de ocorrência em que o nome de Igor Cabral está envolvido em brigas com outras pessoas. Em um dos casos, houve troca de agressões físicas dele com amigos dentro de uma casa em Caicó, na região Seridó potiguar. Igor Cabral, de 29 anos, jogou basquete Reprodução/Redes sociais Violência Segundo a delegada Victoria Lisboa, da Delegacia da Mulher em Natal, a vítima nunca havia registrado qualquer boletim de ocorrência ou pedido medida protetiva contra o namorado. A delegada informou que o rosto da vítima ficou bastante machucado. "Ao manter contato com a vítima, creio eu, a delegada do plantão entendeu por tentativa de feminicídio, uma vez que ela estava muito lesionada, o rosto completamente desfigurado", completou. "Ele justificou essa situação de claustrofobia, porque ele estava, querendo ou não, no elevador. Mas, assim, ao meu ver, isso não não é nenhuma justificativa para o que foi feito", disse a delegada. A delegada Victória disse nesta segunda-feira (28) que aguardava a recuperação da vítima para colher o depoimento dela e também "sobre possíveis agressões pretéritas". Igor Eduardo Cabral, tem 29 anos, e foi filmado agredindo a namorada em Natal Reprodução/Redes sociais Vídeo mostra crime A câmera de segurança registrou o casal discutindo e, quando a porta do elevador fechou, o homem partiu pra cima da vítima, desferindo socos contra ela. É possível perceber que ele dá pelo menos 60 socos. A mulher ficou com o rosto completamente ensanguentado. De acordo com uma amiga da vítima - que pediu para não ser identificada, o segurança do condomínio que via as imagens da agressão pela câmera do elevador acionou a Polícia Militar. Quando o elevador chegou no térreo o agressor foi contido pelos moradores e preso em seguida. A vítima foi levada para o Hospital Walfredo Gurgel onde foi constatado que ela teve múltiplas fraturas no rosto e no maxilar. Ela vai ser submetida a uma cirurgia ainda esta semana. Ainda de acordo com a amiga da vítima, a discussão começou porque o homem teve uma crise de ciúmes. Como denunciar Saiba como denunciar casos de violência contra a mulher: Polícia Miliar - telefone: 190. É quem atende as vítimas em situações emergenciais. Polícia Civil - telefone: 181 Central de Atendimento à Mulher - telefone: 180. Além de receber denúncias de violações contra as mulheres, a central encaminha o conteúdo dos relatos aos órgãos competentes e monitora o andamento dos processos. O serviço também pode orientar mulheres em situação de violência, direcionando-as para os serviços especializados da rede de atendimento. Mulher é agredida com mais de 60 socos por namorado em Natal Reprodução