Imersão em dor: evento destaca importância do tratamento com abordagem humanizada e multidisciplinar

O alívio da dor, seja aguda ou crônica, exige mais do que técnicas e medicamentos. Requer escuta, empatia, atualização constante e uma atuação integrada entre diferentes áreas da saúde. É com esse propósito que o Centro Vitta Academy, braço educacional do Centro Vitta, promove no próximo dia 25 de julho, a terceira edição da Imersão em Dor, um workshop voltado à qualificação de profissionais da saúde. As últimas vagas estão abertas.





Com 8 horas de duração, a imersão vai abordar temas como a neurociência da dor aplicada à prática clínica, neurofisiologia da dor e as competências essenciais no manejo interdisciplinar da dor. A condução será da fisioterapeuta Kelly Gama, diretora do Centro Vitta Academy, referência na área e especialista em fisioterapia avançada e dor crônica.





O evento é voltado para fisioterapeutas, médicos, psicólogos, educadores físicos e outros profissionais que precisam estar preparados para compreender a complexidade da dor e atuar de forma humanizada e diferenciada no cuidado ao paciente.





"A dor precisa ser compreendida além do sintoma. Ela é uma experiência complexa, com fatores biológicos, psicológicos e sociais. Por isso, precisamos de profissionais preparados para enxergar o paciente de forma integral e promover um cuidado mais efetivo e humano", afirma Kelly.





O evento será realizado na Michelle Tour, localizada na Av. Rui Barbosa, 911 – Tirol, Natal (RN), das 8h às 12h e das 13h às 17h. As inscrições são limitadas e podem ser feitas através do link disponível no perfil do Instagram @centrovitta.academy.