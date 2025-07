Potiguar recebe título de cidadão cratense em reconhecimento à sua trajetória na agropecuária

O potiguar Edvando Oliveira Moura, carinhosamente conhecido como "Galego de Eládio", foi homenageado pela Câmara Municipal de Crato-CE com o título de Cidadão Cratense. A honraria, concedida em cerimônia realizada em 17 de julho no Palácio José Valdevino de Brito, reconhece sua valiosa contribuição ao município cearense e à agropecuária nacional.





Nascido em 20 de junho de 1973, na cidade de Patu, RN, Edvandro cresceu em meio à vida rural ao lado de seus cinco irmãos, filhos de Eládio Benigno de Moura e Maria Cacilda Moura. Desde jovem, envolveu-se com a criação de animais, iniciando com ovinos e caprinos e posteriormente ampliando sua atuação para bovinos, equinos e asininos. Com apenas doze anos, já negociava carneiros em feiras regionais, revelando seu espírito empreendedor.





Ao longo dos anos, consolidou-se como figura de destaque nas principais feiras agropecuárias do Nordeste, como a Festa do Boi (Parnamirim-RN), a Festa do Bode (Mossoró-RN) e a Expocrato (Crato-CE). Na década de 1990, focou seus esforços na criação da raça de ovinos Soinga, tornando-se um dos pioneiros na genética da raça.





Edvandro desempenhou papel essencial na fundação da Associação Brasileira de Criadores de Ovinos Soinga (ABC Soinga), onde atuou como presidente e vice-presidente por 12 anos. Atualmente, ocupa novamente a vice-presidência e segue promovendo o fortalecimento da raça no país.





Desde 2010, participa ativamente de grandes exposições, apresentando mais de 180 animais e contribuindo para a formação de mais de 80 novos criatórios espalhados pelo Brasil. Seu trabalho lhe rendeu diversas colocações de destaque no ranking nacional da raça Soinga.





Além disso, tem se destacado na criação de caprinos da raça Anglo-Nubiana, muito valorizados em feiras do Cariri cearense e do Piauí.





Casado com Terezinha Reges Lima Santos, é pai de Gabriel Santos Moura e Miguel Santos Moura. Sua trajetória é marcada pela seriedade, respeito à tradição nordestina e pelo carisma que o tornou um verdadeiro embaixador da ovinocultura brasileira.





Reconhecido por sua marca registrada — o chapéu de couro e a vara de jucá — Edvandro afirma que a Expocrato é um capítulo especial em sua jornada. "A hospitalidade da população do Crato é admirável. Participar desse evento é sempre uma alegria, onde cultura e tradição se encontram em um ambiente acolhedor. A energia da cidade é contagiante, e reforça meu compromisso com a valorização das raízes nordestinas", declarou emocionado.





Com informações da Folha Patuense de Aluisio Dutra