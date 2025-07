Passagens intermunicipais no RN estão 5,35% mais caras desde domingo (20) Sérgio Henrique Santos/Inter TV Cabugi A tarifa dos ônibus intermunicipais no Rio Grande do Norte está mais cara desde domingo (20). O reajuste de 5,35% foi autorizado pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RN) com base na inflação acumulada entre julho de 2023 e junho de 2024. A medida faz parte de um acordo firmado com as empresas de transporte em 2023. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp No Anel I, que abrange linhas semiurbanas com características semelhantes ao transporte urbano de Natal, a tarifa continuará sendo a mesma do sistema de ônibus da capital. Já no Anel II, que inclui cidades como Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, São José de Mipibu e Macaíba, as tarifas foram ajustadas de acordo com a distância percorrida, conforme a tabela a seguir: Novos valores do Anel II Algumas linhas tiveram ajustes específicos, como a passagem de Natal para São José de Mipibu (via UFRN), que agora custa R$ 8,45, e a de Natal para Barra do Rio (via Contendas), que passa a R$ 7,00. O DER informou que as tarifas das linhas que partem do interior serão calculadas conforme a distância e o tipo de estrada (asfalto ou terra). Os ônibus alternativos (opcionais) também seguirão a nova tabela de preços, desde que realizem os mesmos trajetos das linhas regulares. Segundo o DER, um estudo técnico elaborado em conjunto com a Fundação de Amparo à Pesquisa do RN (Fapern) apontou uma defasagem de 50,42% nas tarifas até então praticadas. A atualização, de acordo com o órgão, busca recompor a capacidade operacional das empresas e manter o equilíbrio econômico-financeiro do sistema. Veja os vídeos mais assistidos do g1 RNsource https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/07/21/tarifa-do-transporte-intermunicipal-aumenta-no-rn-veja-novos-valores.ghtml