Mais de 84% dos municípios do RN tiveram seca em junho; veja regiões mais afetadas

Mais de 80% dos municípios do RN foram afetados por seca em junho Reprodução Mais de 84% dos municípios potiguares apresentaram algum nível de seca no mês de junho, de acordo com os dados do Monitor da Seca, da Agência Nacional de Águas. A seca moderada atingiu 34,1% dos municípios potiguares. Já a seca grave alcançou 30,5% das cidades do estado, principalmente nas regiões do Seridó e Alto Oeste. A seca fraca foi observada em 19,8% dos municípios, com foco maior no Agreste. Segundo o monitor, apenas 15,6% dos municípios ficaram classificados como sem seca relativa, no Litoral Leste. No período, a seca grave avançou no extremo oeste e a seca moderada avançou no centro-norte e oeste potiguar. Não houve registros de Seca Extrema ou Excepcional no estado. 67 municípios do RN estão em situação de emergência por causa da seca Segundo o monitor, os dados indicariam um "cenário de atenção". A situação é mais desafiadora que as registradas no mesmo período dos anteriores. Em junho de 2024, não houve seca registrada em nenhuma região o estado. No mesmo mês dos anos de 2022 e 2023, apenas secas fracas e moderadas foram registradas e em áreas menores. Os dados locais são levantados e divulgados pela Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn). Classificação dos tipos seca Seca fraca: Veranico de curto prazo diminuindo o plantio, crescimento de culturas ou pastagem. Seca moderada: Alguns danos às culturas, pastagens; córregos, reservatórios ou poços com níveis baixos; algumas faltas de água em desenvolvimento de atividades; restrições voluntárias de uso de água solicitadas. Seca grave: Perdas de culturas ou pastagens prováveis; escassez de água comum; restrições de água impostas. Seca extrema: Grandes perdas de culturas/pastagem; escassez de água generalizada ou restrições. Seca excepcional: Perdas de culturas/pastagens excepcionais e generalizadas; escassez de água nos reservatórios, córregos e poços de água, criando situações de emergência. Classificação de secas no RN em junho de 2025