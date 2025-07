Mulher é morta a tiros na frente de casa no interior do RN

Mulher foi assassinada na frente de casa em Caicó Reprodução Uma mulher de 39 anos foi morta a tiros na frente de casa no bairro Boa Passagem, em Caicó, na região Seridó potiguar, na tarde desta quinta-feira (17). Nenhum suspeito foi preso. O crime aconteceu por volta das 14h na Rua dos Ciganos. Segundo a Polícia Militar, testemunhas informaram que o crime teria sido praticado por duas pessoas que chegaram ao local em uma motocicleta e fugiram em seguida. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp Os vizinhos ligaram para a polícia, mas não conseguiram socorrer a mulher a tempo. A vítima morreu no local antes de receber qualquer atendimento médico. A cena do crime foi periciada e o corpo foi recolhido pelo Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) para passar por exames. A 46ª Delegacia de Polícia de Caicó, é a responsável pela investigação do homicídio. Segundo a Polícia Civil, informações que possam contribuir com a investigação podem ser repassadas, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181. O que é feminicídio? Veja os vídeos mais assistidos no g1 RNsource https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/07/18/mulher-e-morta-a-tiros-na-frente-de-casa-no-interior-do-rn.ghtml