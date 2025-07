O que se sabe e o que falta saber sobre caso de ex-jogador que agrediu a namorada com mais de 60 socos em elevador

Ex-jogador de basquete é preso por agredir namorada com 60 socos O caso de um ex-jogador de basquete que agrediu brutalmente a namorada com mais de 60 socos, dentro de um elevador no condomínio da vítima, em Natal, chocou o Brasil nesta semana. Igor Eduardo Pereira Cabral, de 29 anos, foi preso. A vítima, uma mulher de 35 anos, foi socorrida, teve múltiplas fraturas no rosto e no maxilar e deve ser submetida a cirurgia. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp O g1 compilou abaixo tudo o que se sabe e o que falta saber sobre o caso: LEIA TAMBÉM EX-JOGADOR DE BASQUETE: Saiba quem é o homem preso por agredir namorada com 60 socos BILHETE: 'Ele disse que ia me matar', relatou vítima VÍDEO: Câmera de segurança em elevador registrou agressão CRIME: Preso vai responder por tentativa de feminicídio, diz polícia Quando e onde ocorreu a agressão? O crime aconteceu no último sábado (26) por volta das 16h em um condomínio localizado no bairro Ponta Negra, na Zona Sul de Natal. O crime foi registrado pela câmera do elevador do condomínio. O vídeo mostra o casal discutindo e, quando a porta do elevador se fecha, o agressor parte para cima da vítima e começa a desferir socos contra ela. É possível perceber que ele dá pelo menos 60 socos. A mulher ficou com o rosto completamente ensanguentado. Segundo a polícia, o casal fazia parte de um churrasco no condomínio pouco antes do momento das agressões. Quem são a vítima e o agressor? O agressor foi identificado como o ex-jogador de basquete natalense Igor Eduardo Pereira Cabral, de 29 anos. Segundo a polícia, além da atuação no esporte, ele é estudante de ciências contábeis e pai. A vítima é uma mulher de 35 anos natural do Rio de Janeiro que teve a identidade preservada. Segundo a polícia, ela namorava Igor há cerca de dois anos, entre idas e vindas. O g1 tentou contato com a defesa de Igor Eduardo Cabral, mas não recebeu respostas até a atualização mais recente desta reportagem. Mulher é agredida com mais de 60 socos por namorado em Natal O que motivou o crime? A discussão que culminou nas agressões teria começado por ciúmes, segundo a delegada Victória Lisboa, da Delegacia de Atendimento à Mulher em Natal, que investiga o caso. "Eles estavam fazendo churrasco, estavam em um momento de confraternização com os amigos. Momento em que ele pediu para ver o celular dela. Ela mostrou o celular, falou que as mensagens não tinham nada demais, palavras dela. Momento em que ele ficou enciumado e queria conversar com ela", explicou a delegada. Testemunhas informaram que durante a discussão na área comum do condomínio, o homem jogou um aparelho celular na piscina. A delegada Victória Lisboa explicou que, incialmente, Igor subiu de elevador para tentar tirar as coisas dele da casa dela. A vítima foi atrás para conversar. Foi logo após este momento que a agressão ocorreu. Mulher é agredida com mais de 60 socos por namorado, Igor Eduardo Pereira Cabral, em Natal Reprodução O agressor está preso? Sim. As cenas de agressão foram registradas pela câmera de segurança no elevador do condomínio e assistidas ao vivo pelo porteiro do prédio, que pediu a ajuda de outros moradores e conteve o agressor logo que o elevador chegou ao térreo. O profissional também acionou a Polícia Militar, que entrou no codomínio e prendeu o homem. Segundo a polícia, a vítima permaneceu no elevador, mesmo com a insistência do namorado para que ela saísse, porque disse que sabia que seria agredida e que ali o crime seria registrado. Após a prisão em flagrante, Igor Cabral passou por audiência de custódia e teve a detenção convertida em prisão preventiva. Ele foi encaminhado para o sistema prisional do estado. Segundo a polícia, ele vai responder por tentativa de feminicídio. Uma medida protetiva também foi determinada a favor da vítima. Mulher é agredida com mais de 60 socos por namorado em Natal Reprodução O agressor já tinha histórico de violência? Segundo a delegada responsável pelo caso, a vítima nunca havia solicitado medida protetiva contra o homem. Porém, no formulário nacional de avaliação de risco que preencheu, ela informou sobre um empurrão que já havia sofrido. A delegada citou também que a vítima chegou a falar com o homem sobre a possibilidade de se matar, o que teria sido "incentivado" pelo companheiro. Em depoimento na delegacia, após o crime, Igor alegou que tem claustrofobia. Questionado pela polícia, ele disse que nunca foi preso ou processado anteriormente. Apesar disso, a polícia encontrou boletins de ocorrência em que o nome de Igor Cabral está envolvido em brigas com outras pessoas. Em um dos casos, houve troca de agressões físicas dele com amigos dentro de uma casa em Caicó, na região Seridó potiguar. O que a vítima disse? No dia do crime, a vítima relatou aos policiais de plantão que o homem disse que iria matá-la. A revelação foi feita em um bilhete, porque ela não conseguia falar. "Eu sabia que ele ia me bater. Então, não saí do elevador. Ele começou a me bater e disse que ia me matar", escreveu. Bilhete escrito por vítima de agressões em Natal. Cedida Em uma publicação nas redes sociais, a vítima agradeceu a ajuda e a solidariedade dos amigos e de desconhecidos que se sensibilizaram com o caso. Ela disse ainda que vai focar na recuperação. "É um momento muito delicado e eu preciso focar na minha recuperação. Obrigada a todas as minhas amigas que estão sendo minha rede de apoio no momento", completou. Qual é o estado de saúde da vítima? Segundo uma amiga da vítima, que pediu para não ser identificada, a mulher teve múltiplas fraturas no rosto e no maxilar e vai precisar passar por cirurgia. A vítima foi atendidade inicialmente no Hospital Walfredo Gurgel, em Natal, mas a cirurgia ocorrerá em outra unidade. Até o momento, no entanto, o hospital responsável pelo atendimento dela não passou mais detalhes sobre os tipos de fraturas e os procedimentos que serão necessários. Violência contra mulher: como pedir ajuda Vídeos mais assistidos do g1 RNsource https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/07/30/o-que-se-sabe-agressao-socos-elevador.ghtml