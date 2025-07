Cobertura vacinal contra a gripe está abaixo de 48% no RN; veja onde se vacinar em Natal

Aplicação de vacina em Natal Joana Lima/Prefeitura de Natal O Rio Grande do Norte está abaixo da meta de vacinação da população contra a Influenza, de acordo com os dados da Secretaria Estadual de Saúde Pública. O percentual é de cobertura estava em 47.72% até a manhã desta quarta-feira (30), segundo a pasta, o que preocupa as autoridades em saúde. A campanha começou em abril. Fazem parte do público-alvo da campanha as pessoas idosas, gestantes e crianças acima dos seis meses até os seis anos de idade. Ao todo, esse público é composto por 798.792 pessoas, porém menos da metade está imunizada. Apesar disso, o estado já aplicou vacinas em 768.310 pessoas porque abriu a imunização para pessoas de outras faixas etárias. Vacina contra gripe liberada para todos os públicos em Natal Onde e como se vacinar em Natal Para se vacinar em Natal, basta apresentar documento de identificação e cartão de vacinação em uma das salas disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e de 13h às 15h. A vacina também é disponibilizada nos pontos extras de vacinação localizados nos Shoppings Midway Mall e Partage Norte Shopping, que funcionam de segunda a sexta-feira das 13h às 20h, e aos sábados das 10h às 15h. O município conta ainda com o ponto extra localizado na SESI Clínica Natal, na Av. Prudente de Morais, n.º 1571, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e está aberto para toda a população. Confira os endereços dos locais de vacinação aqui.source https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/07/30/cobertura-vacinal-contra-a-gripe-rn.ghtml