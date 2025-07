Potiguar ferido em incêndio na Irlanda morre após quase um mês internado

Incêndio em Dublin deixa potiguar em estado grave; vítima morre após quase um mês internado





O potiguar Ailton Soares de Oliveira, de 38 anos, morreu na madrugada deste domingo (20) após não resistir aos ferimentos causados por um incêndio no apartamento onde morava, em Dublin, na Irlanda. O acidente aconteceu no dia 24 de junho, quando a bateria de uma bicicleta elétrica que estava sendo carregada no imóvel explodiu, causando queimaduras graves.





Ailton trabalhava como entregador e estava sozinho no momento do incêndio. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao hospital, onde passou por cirurgias e permaneceu em coma induzido. Apesar de apresentar sinais de melhora nos últimos dias, seu estado de saúde voltou a piorar e ele não resistiu.





Durante o período de internação, amigos e familiares organizaram uma campanha online para ajudar nos custos do tratamento e no apoio à família. Agora, as arrecadações continuam para custear o translado do corpo ao Brasil, além das despesas com documentação, velório e sepultamento.





“Após dias de luta intensa, ele não resistiu aos ferimentos causados pelo grave acidente. Ailton partiu longe de casa, mas cercado por nossas orações, amor e esperança”, declarou a família em nota nas redes sociais. Os familiares, que vivem em Natal, agradeceram o apoio recebido e reforçaram o pedido de contribuições para o retorno do corpo ao Brasil.