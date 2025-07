Chuvas deixam ruas alagadas em Natal neste domingo (20); veja pontos afetados

A Rua Presidente Sarmento, no bairro Alecrim, é uma das vias alagadas, segundo Stephany Souza/Inter TV Cabugi. A chuva que atinge Natal neste domingo (20) está causando alagamentos em várias ruas da cidade.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana (STTU), alguns trechos estão intransitáveis, enquanto outros seguem transitáveis com cautela. A STTU informou que as equipes estão monitorando a situação e que os pontos de alagamento podem mudar ao longo do dia, com atualizações constantes no relatório.





Confira os pontos de alagamento:





Intransitáveis:

- Rua Presidente Sarmento x Av. dos Canindés

- Av. Solange Nunes, ao lado da Unimetais





Transitáveis:

- Av. Nevaldo Rocha entre a linha férrea e a Av. Cel. Estevam

- Av. Cel. Estevam com Antônio Basílio

- Av. Hermes da Fonseca com Angelo Varela

- Av. Lima e Silva com Av. Cel. Estevam

- Av. Prudente de Morais com Av. Nascimento de Castro

- Av. Ayrton Senna com Av. das Alagoas

- Rua Poty Nóbrega com Rua Dr. José Gonçalves

- Rua Djalma Maranhão com Rua da Saudade

- Rua Djalma Maranhão com Rua Norton Chaves

- Av. Rio Grande do Sul com Rua Ceará

- Av. da Integração, próximo à BR-101