Aumento de Câncer em Jovens: Entenda o Fenômeno

Nas últimas décadas, os casos de câncer em pessoas com menos de 50 anos cresceram significativamente no mundo, com aumento de 79% entre 1990 e 2019. No Brasil, o câncer de mama entre mulheres abaixo dos 40 anos passou de 8% para 22% entre 2009 e 2020.

Os principais fatores por trás desse avanço são:

🥗 Estilo de vida pouco saudável: dieta rica em ultraprocessados, sedentarismo, consumo de álcool e tabagismo

🌍 Exposição ambiental

🩺 Diagnóstico mais acessível e precoce

No entanto, tumores em jovens costumam ser mais agressivos e muitas vezes são descobertos tarde, fora das faixas de rastreamento convencionais como a mamografia.

Além dos impactos físicos, os pacientes enfrentam desafios emocionais e sociais como infertilidade, baixa autoestima e dificuldades financeiras. Embora fatores genéticos possam influenciar, mais de 80% dos casos não têm origem hereditária.

A boa notícia? Cerca de 30% dos casos podem ser evitados com mudanças simples:

Alimentação equilibrada

Prática regular de exercícios

Abandono de vícios