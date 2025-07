RN realizou primeiro tratamento de aneurisma cerebral com diversor de fluxo intrasacular

Imagem: Hospital Rio Grande

🧠 Inovação no tratamento de aneurisma cerebral!

A equipe do Dr. Eduardo Ernesto, neurocirurgião (CRM 3184 | RQE 222), realizou no setor de Hemodinâmica do Hospital Rio Grande o primeiro tratamento de aneurisma cerebral com o uso de diversor de fluxo intrasacular no estado.

O procedimento inovador utilizou o dispositivo WEB, especialmente indicado para aneurismas com colo largo. Diferente das técnicas tradicionais, que exigiam cirurgia aberta e até abertura do tórax, essa abordagem é minimamente invasiva, proporcionando mais segurança, menor tempo de recuperação e menos riscos para o paciente.

Mais um avanço da neurocirurgia potiguar, colocando o Hospital Rio Grande na vanguarda do cuidado com o cérebro!