Temperaturas amenas: RN tem previsão de mínima de até 16º no fim de semana, diz Emparn

Menores temperaturas são esperadas para regiões serranas do estado, como a de Martins. Capital poderá ter mínimas variando de 19º a 20º. Céu nublado em Natal (Arquivo) Norton Rafael/Inter TV Cabugi Natal e cidades do interior deverão registrar temperaturas abaixo do normal nos próximos dias, especialmente entre esta quinta-feira (10) e o próximo domingo (13). De acordo com o setor de Meteorologia da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn), as temperaturas mínimas poderão variar entre 16º e 18º em regiões serranas do estado, em cidades como Martins e Lagoa Nova. De acordo com a empresa, o estado já tem registrado mínimas abaixo do normal, durante as madrugadas e início dos dias. O tempo em Natal tem estado mais nublado, com clima agradável, ventando forte e até mesmo com um pouco de frio. De acordo com o meteorologista Gilmar Bristot, o tempo nublado e a menor incidência do sol ajudam na redução da temperatura, já que ocorre um menor aquecimento da superfície. A previsão para a capital é de temperaturas mínimas variando entre 19º e 20º. "Estamos prevendo para a região serrana, tipo Lagoa Nova, Martins, temperaturas variando entre 16 e 18 graus. E esse frio também vai chegar aqui na capital. A temperatura deverá ficar em torno de 19 a 20 graus", comentou o meteorologista Gilmar Bristot. "E se tiver um pouco mais de vento, soprando com mais velocidade, a gente tem o ar se renovando constantemente e isso traz uma sensação térmica de mais frio", acrescenta. De acordo com o prognóstico feito pela Emparn, as chuvas deverão continuar com pancadas nos próximos dias, no Litoral e na região Agreste. A segunda quinzena de julho deverá ter mais precipitações do que as registradas nos últimos dias, segundo Bristot.