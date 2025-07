VÍDEO: Ônibus é destruído por incêndio na Grande Natal

Ônibus é destruído por incêndio na Grande Natal Um ônibus pegou fogo, na manhã desta segunda-feira (21) na estrada de Tabatinga, praia de Nísia Floresta, na Grande Natal. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido. O ônibus pertence à empresa Trampolim, que atende linhas de transporte público metropolitanas. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp De acordo com o Corpo de Bombeiros, que enviou uma equipe ao local para combater as chamas, não havia passageiros no momento da ocorrência e o motorista do veículo saiu ileso. Ainda de acordo com a corporação, a suspeita é de que o fogo tenha começado a se espalhar após uma pane elétrica, porém as causas do incêndio ainda serão investigadas. Ônibus pegou fogo na estrada de Tabatinga, na Grande Natal Reprodução Veja os vídeos mais assistidos no g1 RNsource https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/07/21/video-onibus-e-destruido-por-incendio-na-grande-natal.ghtml