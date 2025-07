Policiais envolvidos em ação que deixou dois mortos em Natal são afastados; família diz que jovem estava rendido e desarmado

Família contesta versão da polícia e afirma que jovem morto em Natal estava desarmado. A Polícia Militar do Rio Grande do Norte confirmou nesta segunda-feira (21) o afastamento preventivo dos policiais envolvidos em uma ação que resultou na morte de dois suspeitos de tráfico de drogas em Mãe Luiza, Zona Leste de Natal, na última sexta-feira (18).





O número de agentes afastados não foi divulgado até a atualização mais recente desta reportagem. Familiares de um dos suspeitos contestaram a versão inicial da polícia, que indicava um confronto, e alegam que o jovem de 18 anos estava rendido e desarmado quando foi baleado.





Um vídeo que mostra parte da ação policial registra um homem sentado na calçada, com as mãos levantadas, seguido de um policial apontando a arma para ele e um som semelhante a um tiro. Em nota, a Polícia Militar informou que, após tomar conhecimento das imagens no sábado (19), instaurou um procedimento e afastou preventivamente os policiais envolvidos.





Além disso, a corporação abriu um Inquérito Policial Militar, enquanto a Polícia Civil conduz outra investigação através da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Um familiar de Adson Wyohanderson Rodrigues de Souza, de 18 anos, afirmou que ele estava na praia e voltava para casa quando foi abordado pela equipe policial. "Ele avisou à mãe que estava na praia e, ao subir, foi abordado por essa equipe do primeiro batalhão, que relatou estar em operação. Testemunhas disseram que ele já estava rendido, como mostra o vídeo.





Não encontraram nada com ele, e ele não tinha passagem pela polícia. Acho que o dever da polícia é servir e proteger, não matar", declarou o familiar, que preferiu não se identificar.