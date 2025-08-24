Aprenda a fazer receita de panelada com miúdos de boi
Panelada com miúdos de boi Divulgação O Inter TV Rural deste domingo (24) mostrou como preparar uma receita característica da culinária sertaneja, em um prato cheio de história e que faz parte da tradição nordestina: a panelada. Preparado com miúdos do boi, o prato tem um sabor marcante e pode ser consumido com outros acompanhamentos regionais, como o cuscuz. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp Ingredientes 2 kg de mocotó; 1 kg de bucho; 1 kg de tripa; 2 cebolas roxas de tamanho médio cortadas em cubinhos; 2 tomates grandes maduros cortados em cubos; 1 pimentão verde grande sem sementes cortados; 3 pimentas de cheiro médias, sem sementes, cortadas em cubos; 3 dentes de alho grandes triturados; Cheiro verde, colorau, sal, vinagre, limão, azeite e pimenta do reino a gosto. Modo de preparo Um dos passos mais importantes do preparo é a higienização dos ingredientes. O ideal é comprar os ingredientes já limpos, mas é importante fazer uma segunda limpeza. Coloque para lavar em água e depois em uma panela grande cheia de água para ferver com vinagre dentro. Coloque os ingredientes dentro e, depois de levantar fervura, deixe de 5 a 10 minutos. Em seguida, escorra a água, lave mais uma vez e em seguida corte do tamanho desejado. O ideal é não cortar muito pequeno, pois durante o cozimento os ingredientes reduzem um pouco de tamanho. ➡️ O próximo passo é separar uma panela de pressão. Aqueça nela um fio de azeite (ou óleo) e comece a refogar alguns vegetais, começando pela cebola, pimentão e pimenta de cheiro. Após refogar um pouco, já pode acrescentar o tomate e o alho. Continue refogando um pouco mais e adicione um pouco de colorau (ou páprica) para dar cor. Na sequência, já pode adicionar a tripa e o bucho dentro do refogado. ➡️ É importante refogar um pouco mais e, na sequência, colocar o mocotó e envolver essa mistura de ingredientes. ➡️ Em seguida, tempere com sal e pimenta do reino, misture e adicione um pouco de água fervente e deixe cozinhar. ➡️ Tampe a panela de pressão e, em intervalos de 20 a 30 minutos, abra a panela para verificar a quantidade de água e a textura dos ingredientes até chegar no ponto ideal. Nessa receita, os ingredientes ficam prontos após 1h30 na panela de pressão. O ponto ideal é quando os ingredientes estão macios e o caldo está mais espesso. Finalize com cheiro verde e a panelada estará pronta. 👉 Uma dica é tirar parte do caldo e misturar ao cuscuz já cozido para fazer uma espécie de farofa, para acompanhar o prato. ⬇️ Veja, abaixo, receita de guisado de carneiro Receita de guisado de carneiro é exibida no Inter TV Rural Vídeos mais assistidos do g1 RN
