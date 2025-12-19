Sefaz RN: Concurso público para auditor fiscal tem 50 vagas e salário inicial de R$ 13,2 mil

O Governo do Rio Grande do Norte divulgou nesta sexta-feira (19) o edital do concurso público para o cargo de Auditor Fiscal de Receitas Estaduais. São oferecidas 50 vagas, além da formação de cadastro de reserva. O salário inicial é de R$ 13.283,64, podendo ser ainda maior com gratificações por produtividade.
Distribuição das vagas
35 para ampla concorrência
5 destinadas a pessoas com deficiência
10 reservadas a candidatos negros
Requisitos
Diploma de curso superior em qualquer área reconhecida pelo MEC.
Entre as atribuições do cargo estão: fiscalização da legislação tributária estadual, constituição de crédito tributário, arrecadação de tributos, auditorias fiscais e combate à sonegação e fraudes.
Etapas do concurso
As provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, estão previstas para os dias 21 e 22 de março de 2026, em Natal (podendo ser aplicadas em outras cidades caso necessário). Também haverá:
Avaliação biopsicossocial para candidatos com deficiência
Procedimento de heteroidentificação para candidatos negros
Estrutura das provas
Conhecimentos Gerais (P1): Língua Portuguesa, Direito Constitucional, Administrativo, Comercial, Civil, Penal, Financeiro, Economia e Contabilidade Geral.
Conhecimentos Complementares (P2): História e aspectos geoeconômicos do RN, Auditoria, Matemática Financeira e Estatística, Tecnologia da Informação.
Conhecimentos Específicos (P3): Direito Tributário (Geral e Reforma Tributária), Contabilidade Avançada e de Custos, Legislação Tributária Estadual e Processo Administrativo Tributário.
Inscrições
Período: de 26 de dezembro de 2025 a 16 de janeiro de 2026
Local: site do Cebraspe
Taxa: R$ 200 (pagamento até 9 de fevereiro de 2026)
Isenção: pode ser solicitada por doadores de sangue, leite materno, medula óssea, pessoas com deficiência e inscritos no CadÚnico.
Resultado final da isenção será divulgado em 4 de fevereiro de 2026.