Sefaz RN: Concurso público para auditor fiscal tem 50 vagas e salário inicial de R$ 13,2 mil

 O Governo do Rio Grande do Norte divulgou nesta sexta-feira (19) o edital do concurso público para o cargo de Auditor Fiscal de Receitas Estaduais. São oferecidas 50 vagas, além da formação de cadastro de reserva. O salário inicial é de R$ 13.283,64, podendo ser ainda maior com gratificações por produtividade.

Distribuição das vagas

  • 35 para ampla concorrência

  • 5 destinadas a pessoas com deficiência

  • 10 reservadas a candidatos negros

Requisitos

  • Diploma de curso superior em qualquer área reconhecida pelo MEC.

  • Entre as atribuições do cargo estão: fiscalização da legislação tributária estadual, constituição de crédito tributário, arrecadação de tributos, auditorias fiscais e combate à sonegação e fraudes.

Etapas do concurso

As provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, estão previstas para os dias 21 e 22 de março de 2026, em Natal (podendo ser aplicadas em outras cidades caso necessário). Também haverá:

  • Avaliação biopsicossocial para candidatos com deficiência

  • Procedimento de heteroidentificação para candidatos negros

Estrutura das provas

  • Conhecimentos Gerais (P1): Língua Portuguesa, Direito Constitucional, Administrativo, Comercial, Civil, Penal, Financeiro, Economia e Contabilidade Geral.

  • Conhecimentos Complementares (P2): História e aspectos geoeconômicos do RN, Auditoria, Matemática Financeira e Estatística, Tecnologia da Informação.

  • Conhecimentos Específicos (P3): Direito Tributário (Geral e Reforma Tributária), Contabilidade Avançada e de Custos, Legislação Tributária Estadual e Processo Administrativo Tributário.

Inscrições

  • Período: de 26 de dezembro de 2025 a 16 de janeiro de 2026

  • Local: site do Cebraspe

  • Taxa: R$ 200 (pagamento até 9 de fevereiro de 2026)

  • Isenção: pode ser solicitada por doadores de sangue, leite materno, medula óssea, pessoas com deficiência e inscritos no CadÚnico.

  • Resultado final da isenção será divulgado em 4 de fevereiro de 2026.