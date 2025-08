Confira vagas de empregos no Rio Grande do Norte

Carteira de trabalho Geraldo Bubniak/AEN Nessa matéria você confere as vagas de emprego oferecidas pelo Sine em várias cidades do Rio Grande do Norte. Para concorrer às vagas, o(a) candidato(a) deverá comparecer presencialmente nos postos de atendimento do SINE RN: unidade central na Rua Nossa Senhora da Candelária, bairro Candelária, s/n, ou nas Centrais do Cidadão. Contato do Sine pelo WhatsApp (84) 9 8140-8390. Veja vagas por município e cargo nesta segunda-feira (4): Natal e Região Metropolitana - 152 vagas Auxiliar de limpeza - 30 | Experiência profissional exigida de 6 meses | Escolaridade: Ensino Fundamental Completo | Exclusiva para pessoas com deficiência Costureira em geral - 10 | Experiência profissional exigida de 6 meses em carteira | Escolaridade: Ensino Fundamental Completo Eletricista de manutenção em geral - 05 | Experiência profissional exigida de 6 meses em carteira | Escolaridade: Ensino Fundamental Completo Estofador de móveis - 02 | Experiência profissional exigida de 6 meses | Escolaridade: Ensino Fundamental Completo Marceneiro - 02 | Experiência profissional exigida de 6 meses em carteira | Escolaridade: Ensino Fundamental Completo Mecânico de freios de automóveis - 01 | Experiência profissional exigida de 6 meses | Escolaridade: Ensino Fundamental Completo | CNH necessária - 6 meses Mestre de obras - 05 | Experiência profissional exigida de 6 meses em carteira | Escolaridade: Ensino Fundamental Completo Porteiro - 10 | Experiência profissional exigida de 6 meses | Escolaridade: Ensino Fundamental Completo | Exclusiva para pessoas com deficiência Auxiliar de linha de produção - 70 | Experiência profissional exigida de 6 meses | Escolaridade: Ensino Médio Incompleto | Residir preferencialmente em Macaíba ou Parnamirim Motorista de caminhão - 01 | Experiência profissional exigida de 6 meses em carteira | Escolaridade: Ensino Médio Incompleto | CNH necessária - 6 meses Ajudante de carga e descarga de mercadoria - 01 | Não exige experiência | Escolaridade: Ensino Médio Completo Auxiliar administrativo - 02 | Experiência profissional exigida de 6 meses | Escolaridade: Ensino Médio Completo | CNH necessária - 1 mês Bombeiro eletricista - 05 | Experiência profissional exigida de 6 meses em carteira | Escolaridade: Ensino Médio Completo Supervisor de transporte - 01 | Experiência profissional exigida de 6 meses em carteira | Escolaridade: Ensino Médio Completo | CNH necessária - 6 meses Vendedor pracista - 01 | Experiência profissional exigida de 6 meses em carteira | Escolaridade: Ensino Médio Completo | CNH necessária - 6 meses Vendedor pracista - 02 | Experiência profissional exigida de 6 meses | Escolaridade: Ensino Médio Completo | CNH necessária - 6 meses Vigia - 02 | Experiência profissional exigida de 6 meses em carteira | Escolaridade: Ensino Médio Completo Engenheiro de produção (Estágio) - 01 | Escolaridade: Ensino Superior Incompleto | Cursando Engenharia de Produção – a partir do 2º período Desenhista industrial gráfico (Designer gráfico) - 01 | Experiência profissional exigida de 6 meses em carteira | Escolaridade: Ensino Superior Completo | Curso: Design Mossoró e Região – 10 vagas Triador de material reciclável - 05 | Experiência profissional não exigida | Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto Encanador - 03 | Experiência profissional exigida de 6 meses em carteira | Escolaridade: Ensino Médio Incompleto | CNH necessária - 6 meses Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações - 01 | Experiência profissional exigida de 6 meses | Escolaridade: Ensino Fundamental Completo Motorista entregador - 01 | Experiência profissional exigida de 6 meses | Escolaridade: Ensino Médio Completo | CNH necessária - 6 meses Saque-aniversário do FGTS: pagamento do saldo retido começa nesta quinta-feira VÍDEOS: Mais vistos do RN nos últimos 7 diassource https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/08/04/confira-vagas-de-emprego-no-rio-grande-do-norte.ghtml