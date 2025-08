Atum, sal e doces: produção deve ser afetada com tarifaço de Trump e governo do RN anuncia medidas para atenuar impactos

Nova taxação americana sobre produtos exportados impacta Rio Grande do Norte Os setores pesqueiro e salineiro devem ser os mais afetados pelo tarifaço de Trump que entra em vigor na próxima quarta-feira (6). Segundo a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte (Fiern), a estimativa de perda anual com a nova taxação varia entre US$ 70 e 100 milhões. A medida foi anunciada pelo presidente norte-americano, Donald Trump, e estabelece tarifas de até 50% sobre oito dos dez produtos mais exportados do estado para o mercado norte-americano, como atum fresco, sal e doces. “A preocupação é real. Nós vimos uma performance muito positiva nesse primeiro semestre. Alcançamos US$ 67 milhões de exportações, então a gente vinha em uma crescente", afirmou Roberto Serquiz, presidente da Fiern. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp Os Estados Unidos são atualmente o quarto maior parceiro comercial do RN. Entre janeiro e junho de 2025, as exportações para o país somaram US$ 67,1 milhões, valor que representa 15% dos quase US$ 439 milhões exportados pelo estado no primeiro semestre. No setor pesqueiro, a preocupação é maior. Cerca de 80% do atum fresco pescado no Rio Grande do Norte tem como destino os Estados Unidos. A atividade movimenta aproximadamente R$ 278 milhões por ano, com cerca de 4 mil toneladas exportadas anualmente. “Mais de 1.500 empregos estão em risco só no setor industrial de pesca de atum. E não temos a opção de redirecionar esse pescado para a Europa, porque o Brasil está banido desde 2018”, disse Arimar França, presidente do Sindicato da Indústria da Pesca do RN (Sindpesca-RN). Das 47 mercadorias da pauta potiguar exportada aos EUA, 45 serão afetadas pela nova tarifa, segundo o governo estadual. Apenas o óleo combustível e a castanha de caju ficaram de fora. LEIA TAMBÉM Tarifaço de Trump: o que são tarifas de importação? Quem paga? Para que servem? Trump oficializa tarifaço contra o Brasil: entenda os principais argumentos Sal produzido no RN é um dos produtos afetados pelo tarifaço Divulgação/Potigás Governo do RN anunciou pacote de medidas Em resposta à sobretaxa, o Governo do RN se reuniu com empresários e sindicatos e anunciou um pacote de medidas para mitigar os efeitos econômicos. Entre as ações está o aumento da desoneração fiscal para empresas já incluídas no Programa de Estímulo ao Desenvolvimento Industrial (Proedi), além da possibilidade de liberação de créditos acumulados de ICMS. “Essa iniciativa do Governo é para proteger os empregos gerados por essas empresas. Estamos atuando de duas formas. Primeiro, com a liberação dos créditos de ICMS. Isso é recurso direto às empresas", explicou o secretário da Fazenda, Carlos Eduardo Xavier. Além das medidas fiscais, o governo estadual também pretende ampliar a busca por novos mercados para os produtos potiguares, com foco em países da América Latina e da Ásia. A governadora Fátima Bezerra afirmou que a sobretaxa representa um impacto direto sobre o emprego e o desenvolvimento. “Estamos diante de um dos maiores ataques à nossa soberania. As consequências são danosas porque resultam em menos emprego, menos cidadania e menos desenvolvimento. O Governo do RN jamais poderia ficar omisso”, disse a governadora. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 96% dos produtos potiguares exportados aos EUA serão impactados pela tarifa. Apesar disso, em termos financeiros, cerca de 44% do valor total exportado não será atingido pela sobretaxa, já que se concentra nos poucos produtos isentos. Veja as medidas anunciadas: Aumento da desoneração do ICMS para empresas do Proedi; Liberação dobrada de créditos acumulados de ICMS para exportadoras afetadas; Mapeamento de barreiras tarifárias e não tarifárias nos EUA; Capacitação de exportadores em padrões internacionais e exigências sanitárias; Articulação para novos acordos comerciais e protocolos fitossanitários; Apoio à inserção de produtos potiguares em novos mercados, com foco na América Latina e Ásia. Governo do RN anuncia ações após tarifa dos EUA sobre produtos como atum e sal Carmem Felix/Assecom Taxação dos EUA: Governo do RN apresenta medidas para diminuir impactos na economia Veja os vídeos mais assistidos do g1 RNsource https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/08/04/atum-sal-e-doces-producao-deve-ser-afetada-com-tarifaco-de-trump-e-governo-do-rn-anuncia-medidas-para-atenuar-impactos.ghtml