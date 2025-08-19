Detran realiza leilão de veículos com motos a partir de R$ 700 no RN
Leilão do Detran no RN terá carros, motos e sucata Divulgação/Detran-RN O Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte (Detran/RN) vai leiloar 100 veículos na próxima terça-feira (26), incluindo motos com lances iniciais de R$ 700. Do total, 71 veículos podem voltar à circulação e 29 são vendidos apenas como sucata. O leilão será feito exclusivamente pela internet, no site da Lance Certo Leilões. Para participar, é necessário cadastro com pelo menos 72 horas de antecedência. Lances já podem ser dados, com valores iniciais que chegam a R$ 75 mil, preço inicial de uma BMW XR5, ano 2015. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp Os lotes estão nos pátios do Detran em São Gonçalo do Amarante, Mossoró e Caicó. Quem quiser verificar os veículos pode visitar os locais na sexta-feira (22) e segunda-feira (25), das 8h às 16h. Como participar? De acordo com o edital, os lotes classificados como sucata só podem ser arrematados por empresas de desmontagem credenciadas no Detran. Os compradores serão responsáveis pelas despesas relacionadas à regularização dos veículos arrematados, como licenciamento, IPVA, emplacamento e transferência de propriedade, a partir do exercício de 2025. No caso de sucata, o comprador arcará apenas com as taxas de baixa da sucata e do gravame, se houver. Proprietários notificados Donos de veículos que constam no Edital de Leilão 007/2025 ainda podem reaver os bens antes do pregão. Para isso, precisam procurar a Comissão de Leilões do Detran, em Natal, com agendamento pelo portal do órgão. Informações também estão disponíveis pelos telefones (84) 99865-2897, (84) 3223-4146 e no e-mail comissaodeleilao@detran.rn.gov.br. Entregas de CNH do Detran estão atrasadas no RN
source https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/08/19/detran-realiza-leilao-de-veiculos-no-rn.ghtml