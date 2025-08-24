Ex-deputado federal Rafael Motta vai ser transferido para tratamento em SP após acidente de kitesurfe em Natal
Ex-deputado Rafael Motta passa por cirurgia e segue internado em UTI O ex-deputado federal pelo Rio Grande do Norte Rafael Motta, de 39 anos, que sofreu um acidente durante a prática de kitesurfe em Natal, vai ser transferido para continuar o tratamento médico em São Paulo. Rafael passou por cirurgia, considerada bem-sucedida, no Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, a maior unidade pública de saúde do estado, no sábado (23). 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp Segundo novo boletim médico divulgado pela assessoria de imprensa do ex-parlamentar, a transferência aconteceria neste domingo (24) "após a estabilização e evolução positiva do quadro clínico" e para "continuar o tratamento de forma específica e intensiva". O acidente aconteceu na sexta-feira (22), nas proximidades do Forte dos Reis Magos. Rafael Motta precisou passar por uma cirurgia torácica para correção de uma lesão no brônquio, considerada a mais crítica do quadro. Segundo a assessoria, a cirurgia foi realizada com sucesso e sem intercorrências. Após isso, ele precisou ser intubado na UTI da unidade, o que era previsto. O boletim médico anterior também reforçava que os movimentos dos membros inferiores estavam preservados, "indicando ausência de comprometimento medular". Na nota divulgada neste domingo, a assessoria do ex-parlamentar registrou "profundo agradecimento a todos os envolvidos no caso: desde os amigos do kitesurfe que acionaram o socorro, ao SAMU, a equipe de politrauma do HWG, ao setor de bucomaxilo facial, setor de imagem, enfermeiros, auxiliares e técnicos". "E um agradecimento especial a competente equipe de neuro, de cirurgia torácica composta por Dr. Henrique Mota, Dr. Diogo Medeiros e Dr. Eustácio Aquino e a toda a diretoria do hospital, em nome do diretor Geraldo Neto", citou a nota. A equipe do ex-parlamentar também agradeceu a solidariedade e orações. "Sigamos firmes na fé em Deus, confiantes de que, em breve, Rafael estará totalmente restabelecido", completou a nota. LEIA TAMBÉM 'Fundo do poço': Único centro de tratamento de queimados do RN tem obra parada há 1 ano Rafael Motta foi deputado federal entre 2015 e 2022 pelo Rio Grande do Norte. Antes, entre 2013 e 2014, atuou como vereador em Natal. Em 2024, Rafael Motta foi candidato a prefeito de Natal, mas não foi eleito. Dois anos antes, em 2022, também havia concorrido a uma candidatura como senador. Rafael Motta foi deputado federal pelo Rio Grande do Norte Pablo Valadares/Câmara dos Deputados/ARQUIVO Vídeos mais assistidos do g1 RN
