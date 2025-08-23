Ex-deputado federal sofre acidente de kitesurfe e é internado em UTI após passar por cirurgia em Natal
Rafael Motta foi deputado federal pelo Rio Grande do Norte Pablo Valadares/Câmara dos Deputados/ARQUIVO O ex-deputado federal pelo Rio Grande do Norte Rafael Motta, de 39 anos, sofreu um acidente durante a prática de kitesurfe nesta sexta-feira (22), nas proximidades do Forte dos Reis Magos, em Natal, e precisou ser internado na UTI após passar por cirurgia. Rafael passou pelo procedimento no Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, a maior unidade pública de saúde do estado. Segundo boletim médico divulgado pela assessoria de imprensa do ex-deputado na manhã deste sábado (23), a cirurgia ocorreu "sem intercorrências, com o paciente apresentando estabilidade hemodinâmica durante todo o procedimento". O procedimento pelo qual passou o ex-deputado não foi divulgado. A assessoria confirmou que ela foi realizada "em decorrência dos traumas ocasionados por acidente durante a prática de kitesurfe". O ex-deputado precisou ser intubado, o que, segundo a assessoria, se tratou de um procedimento normal em função da cirurgia que foi realizada. O boletim médico divulgado apontou que Rafael Motta estava em recuperação na UTI, "sob monitoramento contínuo da equipe médica". "A família agradece as manifestações de carinho e pede orações pela sua pronta recuperação", completou a nota da assessoria. Rafael Motta foi deputado federal entre 2015 e 2022 pelo Rio Grande do Norte. Antes, entre 2013 e 2014, atuou como vereador em Natal. Em 2024, Rafael Motta foi candidato a prefeito de Natal, mas não foi eleito. Dois anos antes, em 2022, também havia concorrido a uma candidatura como senador.
