Homem constrói réplica do Titanic de 7 metros de altura no sertão do RN

Conheça o "Titanic Potiguar" construído no interior do RN Um vigia construiu uma réplica do navio Titanic na cidade de Santa Cruz, no sertão do Rio Grande do Norte. O monumento, que fica ao lado da casa dele, tem cerca de 7 metros de altura. O autor da obra é Jailson Gomes dos Santos, de 52 anos, que começou a construção em 2019. A ideia inicial era fazer um mirante, mas a opinião de uma taxista mudou os rumos do projeto. 📳Participe do canal do g1 RN no WhatsApp "Já ia bem adiantado esse mirante, chegou uma taxista, que veio deixar a gente aqui, aí dali do portão ela disse: 'isso é um navio e parece com Titanic'", contou Jailson. Desde então, ele decidiu fazer a réplica do navio, mesmo distante do mar. "Depois disso eu comecei a trabalhar nele em forma de navio, uma réplica desse Titanic. E comecei a trabalhar. Eu sou o servente, o pedreiro, tudo", contou. O navio fica às margens da RN-023 na Chácara Todos os Santos na comunidade rural de São Francisco de Assis e tem vista para a estátua de Santa Rita de Cássia, a maior estátua religiosa do mundo, que também fica em Santa Cruz. O navio carrega as bandeiras de Santa Cruz, do Rio Grande do Norte e do Brasil. Réplica do Titanic no sertão potiguar Lucas Cortez/Inter TV Cabugi Titanic em construção A obra ainda não foi concluída - faltam alguns detalhes e acabamentos que o vigia pretende fazer para aumentar a experiência no local. "O pessoal que tiver aqui no salão vai assistir a o que aconteceu noTitanic mesmo", citou, como exemplo. Em um dos cômodos, já há uma ambientação com o som do mar. "É como se estivesse no mar mesmo, real. Como é uma réplica de um Titanic, que ele está encalhado aqui no Rio Grande do Norte, por isso eu fiz dessa forma, como tivesse estivesse no mar mesmo", falou Jailson, que assumiu o personagem e já se veste como marinheiro para comandar o navio. Mesmo sem a obra estar totalmente concluída, já é possível tirar proveito do espaço, contou a esposa do vigia. "Muito prazeroso de a gente ter um navio assim para receber os amigos, para a gente passar a 'boca da noite' no sábado. A gente vem para cá, eu e ele", disse Maria Rocha dos Santos. O próprio vigia falou que também usa o espaço para descansar. Veja mais fotos do Titanic de Santa Cruz Jailson Gomes, idealizador do projeto Lucas Cortez/Inter TV Cabugi Jailson e a esposa Maria na réplica do Titanic Lucas Cortez/Inter TV Cabugi Projeto fica ao lado da casa do casal Lucas Cortez/Inter TV Cabugi Ideia começou como um mirante Lucas Cortez/Inter TV Cabugi