Cavalo para dentro de carro em acidente na BR-406 na Grande Natal

Cavalo foi parar dentro de carro em batida na BR 406 Um carro colidiu com um cavalo solto na pista na BR-406, em Ceará-Mirim, na Grande Natal na madrugada deste sábado (2). Com a força do impacto do acidente, o animal quebrou o para-brisa e foi parar dentro do veículo. O motorista de 26 anos ficou ferido no acidente, e o animal morreu na hora. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp A colisão aconteceu por volta das 4h. Segundo relatos, o cavalo atravessou a rodovia, e o motorista não conseguiu desviar do animal a tempo. Após a colisão, o carro desceu por um trecho de calçamento e só parou perto de uma caixa d'água, na entrada da comunidade conhecida como Terra da Santa. O motorista foi inicialmente levado para o Hospital Municipal Percílio Alves, em Ceará-Mirim. Depois, ele foi transferido para o Hospital Walfredo Gurgel, em Natal, onde passou por exames. O motorista recebeu alta médica no início da tarde de sábado (2) e foi levado para casa por familiares. Cavalo parou dentro do carro em acidente na BR-406 em Ceará-Mirim Reprodução LEIA TAMBÉM REDINHA: Mais de 30 filhotes de tartarugas morreram atropelados em avenida Vídeos mais assistidos do g1 RNsource https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/08/03/cavalo-dentro-carro-acidente-grande-natal.ghtml