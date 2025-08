Homem é preso em flagrante após mandar mensagem com ameaça à ex-companheira enquanto ela o denunciava na delegacia

Um homem de 43 anos foi preso em flagrante na tarde da quarta-feira (30) após enviar mensagens com ameaças à ex-companheira enquanto ela registrava uma denúncia contra ele na Delegacia de Polícia Civil de Cerro Corá, no interior do Rio Grande do Norte. O caso aconteceu no município de Lagoa Nova.





De acordo com a Polícia Civil, a mulher procurou a unidade para relatar que vinha sendo ameaçada ao longo do dia por meio de um aplicativo de mensagens. Durante o atendimento, ela também solicitou Medidas Protetivas de Urgência.





Ainda no momento em que prestava depoimento, a vítima continuou recebendo novas mensagens com ameaças. Segundo os policiais, o conteúdo configurava flagrante delito, já que os crimes estavam sendo cometidos enquanto a denúncia era formalizada.





Diante da situação, os agentes da Polícia Civil realizaram diligências imediatas, localizaram o suspeito e efetuaram a prisão. Ele foi conduzido à delegacia e autuado em flagrante.





A Justiça determinou o pagamento de fiança para a liberação do suspeito. No entanto, como o valor não foi pago, ele permanece preso.