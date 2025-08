Cirurgia vai 'restaurar forma e função do rosto' de mulher agredida por namorado, diz hospital

A cirurgia, prevista para esta sexta-feira (1º), tem como objetivo "restaurar a forma e a função do rosto" da mulher, que foi agredida com mais de 60 socos pelo namorado no elevador de um condomínio em Natal, segundo o Hospital Universitário Onofre Lopes (Huol).

A vítima sofreu várias fraturas no rosto e no maxilar. O crime ocorreu em 26 de julho e foi registrado por câmeras de segurança. O agressor, o ex-jogador de basquete Igor Eduardo Cabral, foi preso em flagrante, e sua detenção foi convertida em prisão preventiva após audiência de custódia. De acordo com a polícia, ele responderá por tentativa de feminicídio.





O hospital informou que a vítima respondeu bem ao tratamento inicial, com redução de hematomas e edemas. Ela foi internada na tarde desta quinta-feira (31) para os procedimentos pré-operatórios. “Ela está evoluindo de forma satisfatória, com hematoma e edema diminuindo. Ainda sente algumas dores devido às fraturas no terço médio e inferior do rosto, mas elas estão sendo controladas com analgésicos comuns", explicou o cirurgião-dentista Kerlison Paulino de Oliveira, responsável pela operação.





A cirurgia, chamada osteossíntese, busca restaurar a estética e a funcionalidade do rosto.