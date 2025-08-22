Mulher que levou 61 socos compartilha rotina de recuperação após quase um mês da agressão
Juliana Soares, de máscara, recebeu homenagem com medalha de honra de instituição de ensino Divulgação Quase um mês após ter sido agredida com 61 socos pelo namorado dentro de um elevador em Natal, Juliana Soares, de 35 anos, vive um momento de recuperação, após passar por uma cirurgia de reconstrução facial, e tem detalhado essa rotina nas redes sociais. Juliana foi espancada no dia 26 de julho e sofreu múltiplas fraturas na face e na mandíbula. O agressor, o ex-jogador de basquete Igor Eduardo Pereira Cabral, foi preso em flagrante, e teve a detenção transformada em prisão preventiva, após passar por audiência de custódia. Ele virou réu por tentativa de feminicídio. Em apenas uma rede social, Juliana reúne mais de 800 mil seguidores. Lá, ela compartilha fotos sobre o processo de retomada da vida, além de receber mensagens de apoio de amigos e de seguidores. Um das postagens mais recentes foi da última quarta-feira (20). Juliana foi homenageada por uma universidade em Natal durante uma colação de grau de vários cursos. Na ocasião, ela recebeu uma medalha de honra que é concedida a personalidades que se destacam por trajetórias e ações que inspiram transformação social. "Sinto-me muito honrada com essa homenagem. Fico feliz em poder representar as mulheres de uma forma positiva e agradeço a toda solidariedade e esse prêmio que recebi", disse Juliana, após receber a homenagem. As publicações começaram no dia 8 de agosto, quando Juliana mostrou o resultado da cirurgia de reconstrução facial realizada no Hospital Universitário Onofre Lopes, da UFRN. O procedimento durou mais de 7 horas. No mesmo dia, ela também divulgou registros de parte do tratamento médico. Desde então, as postagens se tornaram um espaço de interação com os seguidores, que enviam homenagens, mensagens de força e expressam solidariedade diante do episódio de violência. Na rede social, ela também publicou sessões de laserterapia que realizou após a cirurgia. O objetivo do procedimento, explicou, visava reduzir o edema no rosto e modular a inflamação. Veja o que ocorreu antes de ex-jogador de basquete espancar namorada em elevador Relembre o caso O crime aconteceu em um condomínio no bairro Ponta Negra, na Zona Sul de Natal. Após a prisão, o agressor, Igor Eduardo Cabral, foi transferido para a Cadeia Pública de Ceará-Mirim. Juliana Soares sofreu fraturas nos ossos da face e recebeu alta hospitalar em 4 de agosto, após passar por cirurgia. Antes da agressão, segundo a polícia, o casal teria discutido na área de lazer do residencial, momento em que o agressor jogou o celular da vítima na piscina. Segundo a Polícia Civil, eles estavam fazendo churrasco com amigos. Segundo a vítima, Igor quebrou outros celulares dela em outras ocasiões. Em 7 de agosto, a Justiça aceitou denúncia do Ministério Público do Rio Grande do Norte, tornando Igor Cabral réu por tentativa de feminicídio. Juliana Soares, de 35 anos, após cirurgia para reconstrução do rosto Cedida Como denunciar Saiba como denunciar casos de violência contra a mulher: Polícia Miliar - telefone: 190. É quem atende as vítimas em situações emergenciais. Polícia Civil - telefone: 181 Central de Atendimento à Mulher - telefone: 180. Além de receber denúncias de violações contra as mulheres, a central encaminha o conteúdo dos relatos aos órgãos competentes e monitora o andamento dos processos. O serviço também pode orientar mulheres em situação de violência, direcionando-as para os serviços especializados da rede de atendimento.
