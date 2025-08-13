Operação contra tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro cumpre mandados no RN, PB e CE
Operação contra tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro cumpre mandados no RN, PB e CE PF/Divulgação A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/RN) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (13), a Operação Barba para desarticular uma organização criminosa envolvida no tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro. Duas pessoas foram presas na Zona Sul de Natal. Foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão no Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. A Justiça também determinou o bloqueio e o sequestro de bens de 26 alvos (16 pessoas físicas e 10 empresas), com valores que podem chegar a R$ 200 milhões. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp Durante a operação, foram efetuadas duas prisões em flagrante, uma delas por tráfico e porte ilegal de arma. A investigação identificou o uso de empresas, algumas fictícias, para movimentar recursos ilícitos, inclusive por meio de criptoativos. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em residências e estabelecimentos ligados aos suspeitos, nas cidades de Aracati, no Ceará; João Pessoa, na para/ba; e Monte Alegre, Nísia Floresta e Natal, no Rio Grande do Norte. Os investigados poderão responder pelos crimes apurados. A FICCO/RN é composta pela Polícia Federal, Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), Polícia Militar do Rio Grande do Norte, Polícia Civil do Rio Grande do Norte e Polícia Penal do Rio Grande do Norte, atuando de forma integrada no enfrentamento ao crime organizado no Estado.
source https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/08/13/operacao-contra-trafico-interestadual-de-drogas-e-lavagem-de-dinheiro-cumpre-mandados-no-rn-pb-e-ce.ghtml