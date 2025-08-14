Roberta Sá, Renato Albani e mais: veja agenda cultural do fim de semana em Natal
Roberta Sá se apresenta em Natal neste fim de semana Maju Magalhães De apresentações teatrais a shows, festivais e festas temáticas, a programação cultural de Natal conta com opções para todos os gostos nos próximos dias. A agenda reúne eventos que vão do teatro e circo à música, humor e encontros culturais, com ingressos a partir de R$ 10 e atividades gratuitas. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp O g1 reuniu dicas culturais disponíveis a partir desta quinta-feira (14) até segunda-feira (18). Veja abaixo: Quinta-feira (14) A Última Sessão de Freud Local: Teatro Riachuelo Horário: 20h Ingressos: a partir de R$ 25 (clique AQUI) Festival Marista de Dança Local: Teatro Alberto Maranhão Horário: 20h30 Ingressos: a partir de R$ 40 (clique AQUI) Circo Kroner Local: Arena das Dunas Horário: 20h (há sessões na sexta, sábado e domingo) Ingressos: a partir de R$ 30 (clique AQUI) Circo Razzani Local: BR-101 (próximo ao Centro Administrativo) Horário: 20h30 (há sessões na sexta, sábado e domingo) Ingressos: a partir de R$ 10 (clique AQUI) Sexta-feira (15) Roberta Sá Local: Teatro Riachuelo Horário: 20h30 Ingressos: a partir de R$ 90 (clique AQUI) Paulinho tá on: Roberta Sá fala sobre novo show e desafios da maternidade durante a turnê 7 anos de Champanhe Local: Cervejaria Resistência (Ponta Negra) Horário: 19h Ingressos: a partir de R$ 20 (clique AQUI) Sangue Blues Local: Black Sheep (Candelaria) Horário: 19h Ingressos: R$ 15 (clique AQUI) Carol SantAnna Experience Local: Agaricus Restaurante (Petrópolis) Horário: 19h Ingressos: R$ 40 (clique AQUI) Tecnobregafunk Local: Clube Frisson (Ribeira) Horário: 21h Ingressos: entrada gratuita Festa AGITA Local: Malca Club (Ponta Negra) Horário: 22h Ingressos: R$ 75 (clique AQUI) Sábado (16) Renato Albani Local: Teatro Riachuelo Horário: 19h30 e 22h Ingressos: a partir de R$ 40 (clique AQUI) Humorista Renato Albani se apresenta nesta sexta-feira, em Itumbiara Felipe Ferreira em Desfazendo Ideias Local: Natal Comedy Club Horário: 20h Ingressos: a partir de R$ 30 (clique AQUI) Natal Cachaça Festival Local: Complexo Cultural Rampa Horário: 16h Ingressos: R$ 80 (clique AQUI) Sambinha na Laje Local: Arena das Dunas Horário: 16h Ingressos: esgotados Arraiá do Munguzá Local: Oktos (Via Costeira) Horário: 16h Ingressos: a partir de R$ 30 (clique AQUI) Noite MTV Local: Black Sheep (Candelária) Horário: 19h Ingressos: a partir de R$ 15 (clique AQUI) Haki Sessions #2 Local: Clube Frisson (Ribeira) Horário: 20h Ingressos: a partir de R$ 25 (clique AQUI) FUNKZÃO 2000 Local: Whiskritório Pub (Capim Macio) Horário: 21h Ingressos: R$ 10 (clique AQUI) Casanova 15 anos Local: Whiskritório Pub (Capim Macio) Horário: 21h Ingressos: a partir de R$ 40 (clique AQUI) Forró das antigas Local: Buraco da Catita Horário: 21h Ingressos: a partir de R$ 30 (clique AQUI) Oboé Local: Arena das Dunas Horário: 21h Ingressos: a partir de R$ 160 (clique AQUI) Domingo (17) 9º Encontro Mulheres Que Marcam Local: Teatro Riachuelo Horário: 10h Ingressos: a partir de R$ 247 (clique AQUI) Segunda-feira (18) Segunda de Vagabundo Local: Rua Pereira Simões , 43 B, Rocas Horário: 20h Ingressos: entrada gratuita Veja os vídeos mais assistidos do g1 RN
