Saúde Mental: Justiça italiana deve nomear médico perito para avaliar saúde de Carla Zambelli



A deputada federal licenciada Carla Zambelli (PL-SP), presa em Roma desde o fim de julho, será submetida a uma avaliação médica judicial. O juiz Aldo Morgigni deve nomear nesta quarta-feira (13) um perito para analisar as condições físicas e mentais da parlamentar, que alega ter enfrentado episódios graves de saúde, incluindo duas tentativas de suicídio.

A medida faz parte da segunda etapa da audiência de custódia. A defesa de Zambelli também indicará um especialista particular para contribuir com a análise, na esperança de obter benefícios como prisão domiciliar, uso de tornozeleira eletrônica ou até liberdade provisória.

Zambelli está detida no presídio feminino Germana Stefanini, em Roma, desde 29 de julho, em cela compartilhada. A defesa não sabe se o resultado da perícia será imediato, mas pretende solicitar o relaxamento da prisão ainda no mesmo dia.

Quanto ao pedido de extradição feito pelo Brasil, os desdobramentos devem ocorrer na próxima semana, após manifestação do ministro da Justiça italiano, Carlo Nordio. O advogado da deputada acredita que o pedido será negado.

Condenada pelo STF a dez anos de prisão por invadir sistemas do CNJ, Zambelli perdeu o mandato e foi multada em R$ 2 milhões. Ela também será julgada nesta sexta-feira (15) por porte ilegal de arma e constrangimento ilegal, em caso ocorrido na véspera do segundo turno das eleições de 2022.

Em carta escrita na prisão, Zambelli reafirmou sua inocência e disse estar “de consciência tranquila”, mantendo a fé e a coragem diante da situação.