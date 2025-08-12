Com proposta multidisciplinar, Natal sedia a 8ª Expo Longevidade: saúde, bem-estar e qualidade de vida







Nos dias 3 e 4 de setembro, Natal será o ponto de encontro de quem busca viver mais e melhor. A cidade recebe a 8ª edição da Expo Longevidade, um dos maiores eventos do Nordeste voltado para saúde, bem-estar e qualidade de vida. O evento acontece no Holiday Inn Natal, das 8h às 12h e das 14h às 18h, reunindo um público diverso, com ênfase em pessoas acima dos 50 anos e especialistas em longevidade — uma das cinco megatendências globais em constante crescimento.





Programação recheada de conteúdo e experiências





Com uma agenda intensa e inspiradora, a Expo Longevidade oferece:





12 palestras sobre motivação, prevenção e saúde integral

Pitchs de saúde com novidades e soluções para o público maduro

Oficinas práticas e interativas

Aulões de dança e movimento para estimular o corpo e a mente

Apresentações musicais e culturais que celebram a vida





Além disso, o evento contará com uma feira com 30 estandes de produtos e serviços voltados à maturidade, e um auditório com capacidade para 600 pessoas.





Uma proposta multidisciplinar





A Expo Longevidade promove a integração entre saúde física, mental e social, abordando temas como:

Bem-estar e estilo de vida saudável

Mundo fitness e saúde mental

Geriatria, oncologia e nutrologia

Educação financeira e planejamento para a longevidade





Inscrições abertas





O primeiro lote já está disponível por R$ 120, garantindo acesso completo à programação. Os interessados podem se inscrever através do link na bio do Instagram oficial: @expolongevidade.



