Com proposta multidisciplinar, Natal sedia a 8ª Expo Longevidade: saúde, bem-estar e qualidade de vida

Nos dias 3 e 4 de setembro, Natal será o ponto de encontro de quem busca viver mais e melhor. A cidade recebe a 8ª edição da Expo Longevidade, um dos maiores eventos do Nordeste voltado para saúde, bem-estar e qualidade de vida. O evento acontece no Holiday Inn Natal, das 8h às 12h e das 14h às 18h, reunindo um público diverso, com ênfase em pessoas acima dos 50 anos e especialistas em longevidade — uma das cinco megatendências globais em constante crescimento.

Programação recheada de conteúdo e experiências

Com uma agenda intensa e inspiradora, a Expo Longevidade oferece:

  • 12 palestras sobre motivação, prevenção e saúde integral
  • Pitchs de saúde com novidades e soluções para o público maduro
  • Oficinas práticas e interativas
  • Aulões de dança e movimento para estimular o corpo e a mente
  • Apresentações musicais e culturais que celebram a vida

Além disso, o evento contará com uma feira com 30 estandes de produtos e serviços voltados à maturidade, e um auditório com capacidade para 600 pessoas.

Uma proposta multidisciplinar

A Expo Longevidade promove a integração entre saúde física, mental e social, abordando temas como:
  • Bem-estar e estilo de vida saudável
  • Mundo fitness e saúde mental
  • Geriatria, oncologia e nutrologia
  • Educação financeira e planejamento para a longevidade

Inscrições abertas

O primeiro lote já está disponível por R$ 120, garantindo acesso completo à programação. Os interessados podem se inscrever através do link na bio do Instagram oficial: @expolongevidade.

A Expo Longevidade é organizada pela Argus Eventos e promete ser uma experiência transformadora para quem deseja viver com mais saúde, propósito e alegria.