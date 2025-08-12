'Troca de tiro com os pilantras': homem mais procurado do RN fez vídeos para redes sociais durante confronto com a polícia; veja
Homem mais procurado do RN aparece nas redes sociais durante confronto com a polícia O Fantástico revelou os bastidores da caçada que terminou com a morte de Marcelo Bastos, de 32 anos, conhecido como Pica-Pau. Ele era o homem mais procurado do Rio Grande do Norte. Em pleno o fogo cruzado, Marcelo publicou vídeos nas redes sociais. Veja no vídeo acima. "Troca de tiro com os pilantras. Nós 'é' o crime. 'Nós morre' trocando", afirmou na gravação. Áudios revelam ações criminosas Marcelo Bastos liderava a facção Novo Cangaço, uma dissidência do "Sindicato do Crime", com atuação em todo o estado. Segundo a polícia, ele vinha ampliando sua rede e recrutando novos membros. "Eles tiveram problemas internos e fundaram essa nova facção. Ele queria mais adeptos", explicou o delegado Joacir Lucena da Rocha. Pica-Pau espalhava áudios por aplicativos de mensagens, incentivando criminosos e anunciando a presença da facção em diversas cidades: "Em poucos dias, 'nós já se faz' presente em 10 cidades do estado." Em outro áudio, ele alertava sobre "fogo amigo" e mencionava conflitos internos entre grupos criminosos. "Eu sei que meu áudio está um pouco longo, quando nós pedimos nossa exclusão, perguntaram aí qual era o motivo, ''nós sabe' aí que várias quebradas aí tem verdadeiros criminosos, cara capacitado, que hoje não pode nem expressar sua voz". Homem mais procurado do RN fez vídeos para redes sociais durante confronto com a polícia; veja Reprodução/TV Globo Cerco e confronto A operação envolveu policiais civis e militares, além da CORE/RN (Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais). O delegado Iury Cabral relatou que a equipe já se deslocava para cumprir o mandado de prisão quando se deparou com o confronto em andamento. "Já estávamos a caminho para prender Marcelo e outro integrante da organização criminosa." Dentro da casa estavam Marcelo Bastos, sua namorada e um comparsa — todos investigados por envolvimento com o Novo Cangaço. A operação terminou com a morte dos três. A casa ficou com marcas de mais de 3 mil tiros disparados Reprodução/TV Globo Veja a reportagem completa no vídeo abaixo: Cerco de 22 horas e uma cidade em alerta: os detalhes da caçada a um criminoso
