VÍDEO: Homem agride companheira grávida dentro de condomínio e é preso em Natal
Homem agride companheira grávida dentro de carro Um homem foi preso na manhã do último sábado (8) após agredir a companheira, grávida de dois meses, no estacionamento de um condomínio localizado na Avenida Moema Tinoco, na Zona Norte de Natal. As agressões foram presenciadas e gravadas por moradores do prédio, que acionaram a Polícia Militar. Veja acima. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp Testemunhas presenciaram o momento em que a mulher sofreu agressões verbais no estacionamento foi atacada fisicamente ao entrar em um carro. No vídeo, é possível ouvir os gritos de socorro da vítima, que pede por ajuda e afirma estar grávida. Moradores tentaram intervir à distância, pedindo para que o agressor parasse. Homem agride companheira grávida dentro de carro em estacionamento de condomínio em Natal Reprodução Mesmo diante das tentativas de defesa da vítima, o homem continuou a agressão até que vizinhos desceram para ajudar. Uma mulher corre em direção ao veículo, e, em seguida, outros moradores se aproximam e tentam retirar o agressor do carro. A Polícia Militar informou que equipes do 4º Batalhão foram acionadas por volta das 11h30. O suspeito tentou escapar do estacionamento do condomínio, mas acabou preso em flagrante e levado para a delegacia.
source https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/11/10/agressao-contra-mulher-natal.ghtml