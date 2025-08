Vacina da gripe está disponível para todos os públicos até 15 de agosto no RN A vacinação contra a gripe no Rio Grande do Norte ficará disponível para toda a população até o dia 15 de agosto. Após esta data, a imunização volta a ser restrita aos grupos prioritários: crianças entre 6 meses e 6 anos, idosos acima de 60 anos e gestantes. A medida se deu a partir de um acordo entre a Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), representada pelo Programa Estadual de Imunização, e as gestões municipais, em virtude do número limitado de doses disponíveis. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp Até o início desta semana, foram registradas 771.754 doses aplicadas na população potiguar. A cobertura vacinal média entre os públicos prioritários é de 48,07%, sendo a maior cobertura entre as gestantes (68,31%), seguida de idosos (47,9%) e crianças (45,87%). A orientação é de que quem ainda não tomou sua vacina, procure o posto de saúde mais próximo de casa e busque se imunizar. A vacina segue sendo a melhor estratégia de prevenção aos casos graves de gripe, em especial para os grupos mais vulneráveis. Vacina da gripe fica disponível para todos os públicos até dia 15 de agosto no RN Prefeitura de Piracicabasource https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/08/06/vacina-da-gripe-fica-disponivel-para-todos-os-publicos-ate-dia-15-de-agosto-no-rn.ghtml