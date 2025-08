Desconto na conta de luz vai beneficiar 1,3 milhão de consumidores no RN em agosto; veja quem tem direito

Conta de luz terá desconto de até R$ 32,56 para 1,3 milhão de clientes no RN em agosto Neoenergia/Cosern Mais de 1,3 milhão de consumidores no Rio Grande do Norte terão desconto na conta de luz neste mês de agosto. O abatimento, que pode chegar a R$ 32,56, é aplicado pela Neoenergia Cosern por meio do Bônus Itaipu. Ao todo, R$ 15,1 milhões serão repassados pela distribuidora a clientes das classes residencial e rural. Têm direito ao benefício os consumidores que tiveram, ao longo de 2024, um consumo médio mensal inferior a 350 kWh, conforme o Despacho nº 2.233/2025 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp O valor do desconto é calculado individualmente, com base no histórico de consumo, e está sendo aplicado diretamente nas faturas emitidas em agosto. LEIA TAMBÉM Conta de energia mais cara: RN terá bandeira vermelha nível 2 em agosto Essa é a segunda vez no ano que o benefício é concedido no estado. Em janeiro, cerca de 1,3 milhão de consumidores também foram contemplados, com descontos que chegaram a R$ 46,52. Na ocasião, o valor total repassado foi de R$ 21,4 milhões. O Bônus Itaipu é resultado da distribuição de recursos obtidos com a comercialização de energia gerada pela Usina Hidrelétrica de Itaipu. RN tem bandeira vermelha na conta de energia Veja os vídeos mais assistidos do g1 RNsource https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/08/06/desconto-na-conta-de-luz-vai-beneficiar-13-milhao-de-consumidores-no-rn-em-agosto-veja-quem-tem-direito.ghtml