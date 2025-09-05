760 mil maços de cigarros contrabandeados são apreendidos em operação no RN
Operação conjunta apreende 760 mil maços de cigarros contrabandeados no RN Divulgação/Polícia Federal As forças de segurança prenderam oito pessoas e apreenderam aproximadamente 760 mil maços de cigarros contrabandeados durante operações realizadas entre terça (2) e quinta-feira (4) no Rio Grande do Norte. A operação que também recolheu veículos, computadores, celulares e documentos fiscais. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp A primeira fase ocorreu na terça-feira (2), em Macaíba. Policiais localizaram 356 mil maços de cigarros armazenados em um galpão. No local, seis pessoas foram presas em flagrante, e três veículos utilizados no transporte da carga ilícita — um caminhão e duas vans — foram apreendidos. Na quinta-feira (4), a segunda etapa da operação foi realizada em Natal. Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão e dois de medidas restritivas diversas da prisão. Durante as diligências, as equipes apreenderam outros 404 mil maços de cigarros, além de computadores, celulares e documentos fiscais e contábeis. Duas pessoas foram presas em flagrante por contrabando e destruição de provas. De acordo com a Polícia Federal, o resultado da ação soma 807 caixas de cigarros, equivalentes a aproximadamente 760 mil maços. O valor estimado da carga é de R$ 5 milhões. As investigações começaram em 2024 com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada na introdução clandestina e distribuição de cigarros na Grande Natal. No decorrer das apurações, surgiram elementos sobre a prática de outros crimes, incluindo a tentativa de homicídio contra policiais civis da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (DEICOR) e servidores da Receita Federal, registrada em setembro de 2024 em Monte Alegre. Segundo os órgãos envolvidos, a atuação integrada busca não apenas retirar o produto ilícito de circulação, mas também atingir a estrutura financeira do grupo responsável pela atividade criminosa no estado.
source https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/09/05/760-mil-macos-de-cigarros-contrabandeados-sao-apreendidos-em-operacao-no-rn.ghtml