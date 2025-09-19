Assembleia Legislativa aprova plano de carreira dos servidores administrativos da Educação no RN

Assembleia Legislativa aprova plano de carreira dos servidores administrativos da Educação no RN


ALRN aprova plano para servidores da educação do RN A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte aprovou por unanimidade, nesta quinta-feira (18), o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) dos servidores administrativos da Educação. O projeto de lei complementar, enviado pelo Governo do Estado, recebeu 14 votos favoráveis no plenário e foi acompanhado por servidores que comemoraram o resultado nas galerias. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp Com a aprovação, os trabalhadores administrativos da Educação passam a ter garantias de progressão na carreira e reajuste salarial. O plano abrange cerca de 3 mil profissionais, entre merendeiras, secretários de escola, vigias e auxiliares de serviços gerais. Entre os principais pontos aprovados estão: progressão baseada na formação profissional e no tempo de serviço; redução do prazo para mudança de letras de três para dois anos; inclusão de uma nova letra remuneratória a partir de 2028; valorização pela formação, com ganhos salariais para graduação e pós-graduação; definição da data-base em abril, com correção anual pelo IPCA. De acordo com a Secretaria de Administração, o impacto financeiro do plano será de cerca de R$ 3 milhões por mês a partir de março de 2026. O percentual de ganho vai variar conforme a formação do servidor, mas o aumento médio mínimo será de 10%, garantindo o enquadramento correto de cada trabalhador na carreira. O projeto tramitou em comissões antes de ser levado ao plenário. Durante a votação, deputados afirmaram que a medida atende a uma reivindicação antiga da categoria e reconhece o papel dos servidores que dão suporte à rede estadual de ensino. Ana Lúcia, que atua há mais de 40 anos na Educação, acompanhou a votação e avaliou a aprovação como um marco para a categoria. "É um dia histórico para toda categoria, é uma luta que vem sendo travada há muitos anos, há mais de 30 anos e hoje com a aprovação dos deputados nós conseguimos conquistar nosso plano, que nos dá dignidade, nos dá valorização. São profissionais que recebem o salário mínimo, mas com a aprovação vão dar um passo muito grande", disse Ana. Profissionais da educação acompanharam aprovação do plano de carreira Junior Bizunga / Sinte Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN

source https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/09/19/assembleia-legislativa-aprova-plano-de-carreira-dos-servidores-administrativos-da-educacao-no-rn.ghtml