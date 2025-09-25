Comoção marca sepultamento de "Maria de Braz"









O sepultamento de Maria Luzia de Moura, conhecida carinhosamente como Maria de Braz, foi marcado por forte comoção nesta quarta-feira (24). Aos 96 anos, a matriarca da família Moura deixou não apenas filhos, netos e bisnetos, mas também um legado de amor, fé e dedicação que mobilizou familiares e amigos em sua despedida.

Durante a cerimônia, prevaleceu um clima de emoção e reverência. Muitos recordaram a generosidade e o espírito acolhedor de Maria de Braz, que por décadas cuidou da família ao lado do esposo, Braz Cirino de Moura.

Os presentes destacaram a trajetória de quase um século da matriarca, lembrada pela firmeza de valores e pela ternura no trato com todos. As lágrimas e homenagens mostraram a dimensão da perda para a família e para aqueles que tiveram o privilégio de conviver com sua presença marcante.

Mesmo em meio à dor, prevaleceu o sentimento de gratidão pela vida de uma mulher que se tornou referência de força e união para várias gerações.

Veja mais imagens:















