Hospital admite erro em transplante após confusão com nomes parecidos de pacientes

O Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) confirmou que um erro em um transplante de rim ocorreu devido à confusão entre nomes parecidos de dois pacientes que estavam na fila de espera pelo procedimento.





O hospital, público e vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), é administrado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh).





O HUOL informou que abriu um procedimento interno para apuração do caso. A Polícia Civil afirmou que não houve registro de ocorrência, já que o hospital ainda não procurou a delegacia.





Segundo Rogéria Medeiros, coordenadora da Central de Transplantes do Rio Grande do Norte, a Central repassou o nome correto ao hospital. Ela esclareceu que a Central apenas gerencia a fila de espera e indica qual paciente é mais compatível quando um órgão está disponível, mas não inscreve nem convoca os pacientes. “É o hospital que entra em contato com o paciente para dar prosseguimento ao procedimento”, explicou.





Paciente errado recebe o rim





O paciente convocado erroneamente recebeu o órgão, que não era compatível com seu tipo sanguíneo. Após a cirurgia, ele apresentou reação e precisou ser transferido para a UTI. O rim foi retirado e não pôde ser aproveitado pelo destinatário correto.





O hospital acompanha o quadro clínico do paciente, abriu uma investigação com prazo de até 60 dias e informou que oferece apoio psicológico.





Em nota, o HUOL destacou sua experiência em transplantes, afirmando que é referência no Rio Grande do Norte e no Brasil, com 854 procedimentos realizados ao longo de sua trajetória e uma equipe qualificada em tratamentos de alta complexidade.



