Manifestantes fazem ato contra PEC da Blindagem e PL da Anistia em Natal
Manifestantes fazem ato em Natal contra PEC da blindagem e projeto de lei da anistia Manifestantes realizaram um ato na manhã deste domingo (21), em Natal, contra o projeto de emenda à constituição que ficou conhecido como PEC da Blindagem e contra o projeto de lei para anistia a pessoas condenadas pela tentativa de golpe de estado. O ato foi convocado por partidos de esquerda e centrais sindicais no Rio Grande do Norte e começou a se concentrar por volta das 9h na avenida Roberto Freire, na Zona Sul da capital. A organização não divulgou estimativa de público até a última atualização desta reportagem. Manifestação contra anistia e PEC da blindagem em Natal Brunno Rocha/Inter TV Cabugi Por volta das 10h, o grupo saiu em caminhada das proximidades do viaduto de Ponta Negra no sentido à praia de Ponta Negra. Todas as faixas da avenida nesse sentido foram ocupadas e ficaram interditadas para o trânsito. Manifestação em Natal é contra anistia a condenados por golpe e PEC da blindagem Brunno Rocha/Inter TV Cabugi Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN
source https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/09/21/manifestacao-contra-anistia-natal.ghtml