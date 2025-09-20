Museu Câmara Cascudo abre 19ª Primavera dos Museus em Natal

Museu Câmara Cascudo abre 19ª Primavera dos Museus em Natal


Museu Câmara Cascudo tem programação especial em Natal Iano Flávio Maia/Museu Câmara Cascudo O Museu Câmara Cascudo (MCC) abre neste sábado (20) a programação especial preparada para a 19ª Primavera dos Museus. O acesso é livre e por ordem de chegada. As ações neste primeiro dia ocorrem no Pavilhão Expositivo e no Parque do Museu, em Natal, das 11h às 17h. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp A programação começa às 11h, com a "Feijoada pelo Clima". Às 14h, ocorre a roda de conversa "Museus e Mudanças Climáticas: Cultura em Tempos de Crise Ambiental e Desafios no RN". O encerramento, das 15h às 17h, conta com atividades lúdicas e culturais da ONG Reaver. De segunda (22) a sexta-feira (26), haverá oficinas sobre fotografia com drone, usos da carnaúba e agricultura urbana, além de palestras com especialistas sobre a conservação da natureza e os impactos das mudanças climáticas na biodiversidade. Ações educativas, como a doação de mudas de plantas nativas, também fazem parte das atividades. Um dos destaques é a nova edição do projeto “Ciência Andante: Os Fósseis e Você”, que fica em cartaz de 23 a 25 de setembro no Espaço Cultural Nestor Lima, em Parnamirim. A exposição itinerante apresenta fósseis da megafauna para conectar as extinções do passado, causadas por transformações climáticas, com a crise atual. A visitação acontece pela manhã (8h às 11h), à tarde (14h às 17h) e à noite (19h às 21h). A programação completa, com detalhes sobre horários e inscrições, está disponível no site do MCC. Dia nacional do teatro: Casa da Ribeira tem programação cultural no fim de semana Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN

source https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/09/20/museu-camara-cascudo-abre-19a-primavera-dos-museus-em-natal.ghtml