UFRN desenvolve sistema tátil para identificação de cores e texturas voltado a pessoas cegas

A UFRN desenvolveu um sistema tátil inovador para identificação de cores e texturas, voltado para pessoas cegas ou com baixa visão. Chamado de “Sistema para identificação tátil de cores em arco, seu método de produção e uso”, o invento permite diferenciar cores, suas intensidades e texturas de materiais, além de anexar amostras físicas para uma percepção sensorial completa.



O sistema, patenteado em julho junto ao INPI, consiste em um arco semicircular que representa as cores do arco-íris com faixas em relevo distintas para cada cor.



A intensidade da cor é percebida pela espessura variável de uma linha em relevo, e o centro do arco permite anexar amostras de materiais para explorar textura, absorção de calor e tipo de material.





Segundo os pesquisadores, o sistema possibilita que pessoas cegas compreendam transições cromáticas e graduações de intensidade de forma sensorial, sem a necessidade de legendas explicativas.