Aprenda a fazer um refrescante mousse de graviola; veja receita completa
Mousse de graviola Divulgação As altas temperaturas neste período do ano no Nordeste brasileiro combinam bem com receitas refrescantes. E dá para fazer uma série de receitas utilizando as frutas da estação, como a graviola. No Inter TV Rural deste domingo (19), aprendemos como preparar uma mousse com essa fruta. Ingredientes 500 g de polpa de graviola sem sementes 1 caixa de leite condensado 1 caixa de creme de leite ½ 1 envelope de 6 g de gelatina incolor e sem sabor 50 ml de água quente para hidratar a gelatina Modo de preparo Começamos o preparo hidratando a gelatina. Vamos utilizar um pouco, apenas para ajudar na estrutura. Em um recipiente adicionamos a água bem quente e logo em seguida, a gelatina. Com uma colher, vamos misturar bem até que toda gelatina se dissolva na água e não reste nenhum grumo. Após dissolver tudo, tampamos com um plástico filme e reservamos. Em um liquidificador, colocamos a polpa da graviola já sem sementes e batemos até deixar a polpa mais lisa. Processamos por cerca de 1 a 2 minutos, passamos todo conteúdo na peneira. Com a polpa já peneirada, voltamos ao liquidificador e adicionamos o leite condensado, o creme de leite e processamos esses ingredientes por aproximadamente 1 minuto. Após esse processo, acrescentamos por último a gelatina já hidratada e processamos mais um pouco para que ele seja incorporada ao resto dos ingredientes. A mousse está pronta. Basta porcionar em recipientes individuais ou colocar em uma travessa única e levar a geladeira. Quem preferir pode passar um plástico filme, cobrindo os recipientes. A mousse deve ficar na geladeira por, no mínimo, 4 horas. Depois, está pronta para ser servida.
