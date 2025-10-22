Após aula sobre educação sexual, criança denuncia estupro e homem é preso no RN
Após aula sobre educação sexual, criança denuncia estupro e homem é preso no RN Reprodução/Polícia Civil Uma criança denunciou ter sido estuprada após entender os abusos em uma aula de educação sexual em Bom Jesus, no interior do RN. A polícia investigou o caso e um homem de 50 anos foi preso nesta terça (21). De acordo com a Polícia Civil, a denúncia da criança aconteceu em agosto. Após o relato dela, a escola acionou o Conselho Tutelar que, por sua vez, procurou a Polícia Civil. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp Ainda de acordo com informações da Polícia Civil, o suspeito se aproveitava da confiança e da proximidade familiar para praticar os abusos. Há indícios de que outras vítimas do mesmo núcleo familiar também tenham sido vítimas ao longo dos anos. O suspeito foi preso em uma comunidade rural de Bom Jesus. Ele foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. O nome da operação “Laços Rompidos” faz referência à quebra da confiança e do dever de proteção que deveriam prevalecer no ambiente familiar. A Polícia Civil solicita que a população continue colaborando com as investigações, repassando informações de forma anônima por meio do Disque Denúncia 181. Violência e abuso sexual infantil: veja os sinais e saiba como proteger as crianças
source https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/10/22/apos-aula-sobre-educacao-sexual-crianca-denuncia-estupro-e-homem-e-preso-no-rn.ghtml