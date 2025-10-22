homem preso Morro do Careca Natal
Vídeo mostra prisão de homem que subiu o morro do careca em Natal Um homem foi preso na tarde de terça-feira (21) após subir o Morro do Careca, na praia de Ponta Negra, na Zona Sul de Natal. A subida na área de preservação ambiental é proibida há quase 30 anos. Segundo a Guarda Municipal de Natal, banhistas que estavam na praia viram o homem escalando a duna e avisaram a uma viatura que passava pelo local. Os agentes foram até o ponto e fizeram a prisão em flagrante. Com o suspeito, os guardas encontraram uma garrafa de bebida alcoólica, gasolina aditivada, fósforo, um isqueiro e uma faca. De acordo com a corporação, a suspeita é de que tentaria praticar assalto ou atear fogo na vegetação do morro, algo que já ocorreu anteriormente na região. O homem foi levado para a Delegacia de Plantão da Zona Sul, onde prestou depoimento. Sobre o caso, o suspeito disse que não estava arrependido. LEIA MAIS Mar avança sobre a engorda da praia de Ponta Negra e derruba cerca no Morro do Careca em Natal No domingo anterior à prisão, câmeras de segurança também registraram uma pessoa caminhando sobre a duna durante a noite, com um ponto de luz que poderia ser uma lanterna ou uma fogueira. Nesse caso, ninguém foi preso. Material apreendido com homem que subiu o Morro do Careca em Natal Guarda Municipal de Natal/Cedida Proibição de acesso Desde 1997, a subida é proibida no Morro do Careca, considerado cartão-postal de Natal e uma Área de Proteção Ambiental (APA). Placas instaladas na região alertam turistas e o público local sobre a proibição. Comerciantes e moradores da região afirmam que a falta da cerca de proteção tem facilitado o acesso irregular ao morro. A estrutura de isolamento caiu durante uma forte maré alta e, desde então, restaram apenas algumas estacas.
source https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/10/22/homem-preso-morro-do-careca-natal.ghtml