Governo federal publica licitação para duplicação da BR-304 entre Mossoró e Assu
BR-304 em Assu, onde acaba o primeiro trecho de duplicação com licitação aberta pelo governo federal Google maps/Reprodução O Ministério dos Transportes publicou o edital para contratar uma empresa que deverá começar a duplicação da BR-304, no Rio Grande do Norte nesta sexta-feira (17) no Diário Oficial da União. Segundo o edital, o primeiro lote de obras abrange quase 57,6 km quilômetros no trecho entre Mossoró e Assú. A licitação tem valor previsto de R$ 375.487.560,84. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp A obra deverá ocorrer a partir do atual fim da pista dupla em Mossoró até a entrada da RN-233, que dá acesso a Paraú. LEIA MAIS Dnit pede licença prévia ao Idema para obra de duplicação da BR-304 BR-304 é a rodovia federal com maior número de mortes em acidentes no RN Duplicação da BR-304 entre o RN e o Ceará é orçada em quase R$ 3 bilhões De acordo com o documento, as empresas interessadas poderão apresentar propostas para concorrer à licitação da obra até o dia 25 de novembro. Em setembro, o governo anunciou que edital seria lançado no dia 10 de outubro e também contemplaria outro trecho: Governo federal diz que vai publicar edital de duplicação da BR-304 até dia 10/10 Após as entregas das documentações, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Trânsito (Dnit) vai entrar em fase de análise. Em seguida, será a fase de lances. Segundo o governo federal, os recursos são garantidos pelo Novo PAC. Ao todo, o programa deverá contemplar sete lotes e cerca de 280 quilômetros de intervenções na rodovia. Com fluxo médio diário de 6 mil veículos, a BR-304 é um dos principais corredores logísticos do Nordeste, fundamental para o escoamento da produção agrícola e industrial, além do transporte de passageiros e do fomento ao turismo local. A rodovia corta o Rio Grande do Norte de Leste a Oeste e ligando as principais cidades potiguares, Natal e Mossoró. Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN
source https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/10/18/governo-federal-publica-licitacao-para-duplicacao-da-br-304-entre-mossoro-e-assu.ghtml