Claudia Leitte, Whindersson e Festival Groove: veja agenda cultural do fim de semana em Natal
Paulinho tá on: Cláudia Leitte apresenta show "Intemporal" em Natal O fim de semana em Natal começa com show especial de Claudia Leitte, nesta quinta-feira (30), no Teatro Riachuelo. O mesmo palco recebe Whindersson Nunes em três sessões de "Isso Definitivamente Não é um Culto", na sexta (31) e no sábado (1º). A agenda também tem opções de halloween pela capital potiguar, além de Ferro na Boneca no Rastapé Casa de Forró, o Festival Groove na Casa de Apostas Arena das Dunas e "A Invenção do Nordeste" na Casa da Ribeira. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp Claudia Leitte faz show da turnê Intemporal em Natal: 'Mergulho na minha trajetória' Whindersson Nunes se apresenta em Natal nesta sexta e sábado Matheus Freitas O g1 reuniu dicas culturais disponíveis a partir desta quinta-feira (30) até quarta-feira (5). Veja abaixo: Quinta-feira (30) Claudia Leitte - Intemporal Local: Teatro Riachuelo Horário: 21h Ingressos: a partir de R$ 95 (clique AQUI) Cantora Claudia Leitte fará show nesta quinta (30) em Natal Nara Fassi Quinta Que Te Quero Samba - com Batuque de um Povo Local: Rua Coronel Cascudo 130, Cidade Alta (Bar da Nazaré) Horário: 19h Ingressos: entrada gratuita Sexta-feira (31) Whindersson Nunes - "Isso Definitivamente Não é um Culto" Local: Teatro Riachuelo Horário: 21h (há sessões no sábado, às 18h e 21h) Ingressos: a partir de R$ 115 (clique AQUI) Whindersson Nunes fala da dependência de álcool e do diagnóstico de altas habilidades Amanda & Ruama e Fabinho Miranda no Afonso Local: Afonso Pub Horário: 21h Ingressos: a partir de R$ 40 (clique AQUI) Ferro na Boneca e Will Di Paiva no Rastapé Local: Rastapé Casa de Forró Horário: 22h Ingressos: a partir de R$ 20 (vendas no local) Halloween da Black Sheep Local: Black Sheep (Candelária) Horário: 19h Ingressos: a partir de R$ 20 (clique AQUI) 1° Raulloween - Gustavo Cocentino e convidados Local: Bardallo's Horário: 20h Ingressos: a partir de R$ 15 (clique AQUI) Halloween do Wesley's 2025 Local: Wesley's Bar Horário: 17h Ingressos: (clique AQUI) Sábado (1º) Festival Groove - Alphorria, Uskaravelho, United, André Rangell, Sueldo Soares e Alan Persa Local: Casa de Apostas Arena das Dunas Horário: 17h Ingressos: ingressos gratuitos (clique AQUI) Burburinho Festival de Artes - Khrystal e Rosa de Pedra Local: Aeroclube do RN Horário: 15h Ingressos: entrada gratuita Halloween da Rua Chile Local: Rua Chile (Ribeira) Horário: 21h Ingressos: ingressos gratuitos (clique AQUI) Gil Bala na Malca Local: Malca Club Horário: 22h Ingressos: a partir de R$ 30 (clique AQUI) Johnny Cortez e Socorro Lima no Buraco da Catita Local: Buraco da Catita (Ribeira) Horário: 21h Ingressos: a partir de R$ 30 (clique AQUI) Alinne Reis e Felipe Xegado no Rastapé Local: Rastapé Casa de Forró Horário: 22h Ingressos: a partir de R$ 15 (vendas no local) Domingo (2) Cinderela em Toda Cidade Tem Local: Teatro Riachuelo Horário: 17h30 Ingressos: a partir de R$ 60 (clique AQUI) "A Invenção do Nordeste" na Casa da Ribeira Local: Casa da Ribeira Horário: 18h Ingressos: a partir de R$ 45 (clique AQUI) Segunda-feira (3) Segunda de Vagabundo Local: Rua Pereira Simões , 43 B, Rocas Horário: 20h Ingressos: entrada gratuita Quarta-feira (5) Projeto Seis e Meia apresenta Biafra Local: Teatro Riachuelo Horário: 19h Ingressos: a partir de R$ 30 (clique AQUI) Biafra canta ‘Leão Ferido’
