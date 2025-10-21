PF investiga desvio de recursos federais e uso de lotérica para lavagem de dinheiro no interior do RN
Operação da PF no RN investiga desvio de recursos públicos Uma operação deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta terça-feira (21) investiga desvios de recursos federais e lavagem de dinheiro em cidades da região Oeste do Rio Grande do Norte. Segundo a PF, durante as investigações, foram identificados indícios de que valores de contratos públicos teriam sido movimentados por meio de uma lotérica localizada na cidade de Lucrécia, em uma tentativa de ocultar a origem ilícita. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp A Operação Quina Potiguar contatou que os recursos teria origem em repasses realizados por diversos municípios da região a uma construtora investigada. A empresa é registrada em nome de um servidor municipal e teria movimentado cerca de R$ 38 milhões entre os anos de 2020 e 2025. Operação cumpriu mandados de busca e apreensão em Mossoró e Lucrécia Iara Nóbrega/Inter TV Costa Branca "Uma construtora local recebia esse dinheiro decorrente de licitações abertas nos municípios e, a partir disso, movimentava esses valores através de uma lotérica, principalmente, como uma forma de dissimular ali a distribuição desses recursos. A construtora realmente existia, mas a proporção dela não condizia com as licitações vencidas", disse o delegado Francisco Rego. Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão nas cidades de Mossoró e Lucrécia, com o objetivo de coletar novas provas sobre o esquema. Segundo a PF, os investigados poderão responder pelos crimes de desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro. Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN
source https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/10/21/operacao-quina-potiguar-pf-rn.ghtml