Fábrica de 'mosquitos do bem' inaugurada em Natal promete combate à dengue, zika e chikungunya
Vídeo mostra como funciona produção de 'mosquitos do bem' usados no combate à dengue Foi inaugurada nesta quinta-feira (16) uma fábrica de “mosquitos do bem” no bairro Felipe Camarão, na Zona Oeste de Natal. Os insetos produzidos no local fazem parte de uma nova estratégia de combate à dengue, zika e chikungunya, em uma parceria entre as secretarias de Saúde de Natal e do Rio Grande do Norte com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Os mosquitos são usados no método Wolbachia. Eles carregam uma bactéria que impede a multiplicação dos vírus da dengue, zika e chikungunya dentro do próprio inseto. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp Assim, ao se reproduzirem com os mosquitos locais, eles passam essa característica para as próximas gerações, reduzindo naturalmente a transmissão das doenças. Os mosquitos modificados são conhecidos como wolbitos. O processo de produção é rigoroso. Tudo começa dentro das salas da fábrica, onde os ovos dos mosquitos são colocados em recipientes com água para eclodir. As larvas crescem sob controle de temperatura, iluminação e alimentação, sendo acompanhadas de perto pelos pesquisadores. Fábrica produz 'mosquitos do bem' no combate à dengue, zika e chikungunya em Natal Sérgio Henrique Santos/Inter TV Cabugi Quando chegam à fase adulta, os mosquitos são separados e colocados em tubos, prontos para serem liberados nas ruas. Em Natal, as solturas devem ocorrer ao longo de 20 semanas e vão abranger 33 bairros da capital. As áreas foram escolhidas por apresentarem os maiores índices de arboviroses. O Método Wolbachia foi desenvolvido na Austrália em 2011 e chegou ao Brasil no ano seguinte. O Rio Grande do Norte é um dos primeiros estados do Nordeste a adotar a tecnologia, que já apresentou resultados expressivos em cidades como Niterói e Rio de Janeiro. Segundo as autoridades de saúde, os wolbitos não causam qualquer risco ao meio ambiente nem aos seres humanos — eles não transmitem doenças, apenas ajudam a controlar os vírus responsáveis por epidemias de dengue, zika e chikungunya. Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN
source https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/10/16/fabrica-de-mosquitos-do-bem-natal.ghtml